Al Cinema Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto lo spettacolo "Solitario"

Il Cinema Teatro Astra si prepara a chiudere in grande stile la sua 37esima rassegna intitolata “Sotto un’altra luce”, che ha regalato grandi soddisfazioni e, soprattutto, grandi momenti di teatro.

L’ultimo appuntamento in calendario è quello con la seconda proposta della stagione OFF, che sabato 23 marzo, alle ore 21, porterà in scena “Solitario”. Lo spettacolo, di e con Anya Pozza, Kyda Pozza e Aurora Sbailò, si avventura all’interno della mente quando siamo soli. Attraverso lo strumento della danza, sulle musiche di Don Shirley, René Aubry, Agnes Obel, si addentrano in un labirinto di paure, di imbrogli e di tentazioni. Chi vincerà la partita? Chi giocherà la prossima carta?

Anya e Kyda Pozza e Aurora Sbailò sono tre danzatrici che dal 2021 collaborano sperimentando la danza in diversi contesti artistici. Lo spettacolo è ispirato dall’omonimo “Solitario” di Kyda Pozza.

Informazioni e biglietti: https://cinemateatroastra.it/

Solitario / foto ufficio stampa Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto