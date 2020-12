Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend da 4 all'8 dicembre 2020

Nuovo weekend e nuovo Dpcm, ma novità anche sotto il profilo delle norme in Veneto, poiché l'ultima ordinanza di Zaia è in vigore fino al 4 dicembre e il governatore ha dichiarato di non volerla prolungare. Ciò significa che il divieto di attività motoria e passeggiate nei centri storici delle città e delle località turistiche dovrebbe poi decadere, così come a decadere sarà anche la chiusura dei negozi la domenica stabilita sempre dall'ordinanza regionale. Decadono poi anche le prescrizioni dell'ordinanza regionale circa l'obbligo della mascherina quando si è seduti al ristorante o al bar e non si stanno consumando alimenti, bevande o tabacchi. Resta invece l'obbligo, previsto nel Dpcm, di avere sempre con sé la mascherina e di indossarla quando non è possibile garantire continuativamente la «condizione di isolamento» da altre persone non conviventi.

Salve novità dell'ultima ora, il governatore Zaia, come visto, ha detto di volersi «allineare al Dpcm» senza nuove ordinanze regionali, perlomeno fino a quando i dati epidemiologici non dovessero peggiorare. Indipendentemente dalle norme che, comunque, li vietano, l'invito e l'appello anche per questo lungo weekend dell'Immacolata, fatto più volte tra gli altri anche dal sindaco di Verona, è però sempre quello di evitare gli assembramenti e tutte le situazioni dove non è possibile mantenere il distanziamento interpersonale. Vediamo ora gli appuntamenti consigliati per questo fine settimana.

Luminarie, allestimenti e ben due presepi subacquei nel lago per il Natale a Bardolino

Bardolino si affida agli allestimenti per offrire al paese l’atmosfera tipica dei giorni di festività invernale dal 6 dicembre 2020 al 10 gennaio 2021. Oltre alle luminarie e alle isole natalizie nel centro storico, la grande novità di questo particolare 2020 sarà la posa di due presepi nelle acque antistanti il porto di Bardolino e di Cisano nelle giornate di domenica 6 e martedì 8 dicembre. A proporre l’iniziativa è stata la Gas Diving School, l’associazione di subacquei che già collabora con il Comune di Bardolino per l’appuntamento a sfondo ecologico "Fondali Pulit"i.

Visite guidate in streaming attraverso i musei civici di Verona

I musei civici di Verona arrivano in streaming a casa tua. Sarà possibile ammirare in diretta streaming, attraverso la piattaforma ZOOM, le sale espositive dei musei veronesi. Il costo di ogni visita, della durata di un’ora, è di 5 euro da versare anticipatamente, con prenotazione obbligatoria da farsi entro il giorno precedente. Ci si collegherà su piattaforma Zoom (agli iscritti saranno fornite tutte le informazioni). Doppia visita il 5 dicembre con il Museo di Castelvecchio alle 10 e il Museo degli Affreschi alla Tomba di Giulietta alle 11.30.

Magiche atmosfere per il fantastico Villaggio di Natale Flover

È arrivata la 24esima edizione del Villaggio di Natale al Flover di Bussolengo. Pronti per un tour pieno di magia? Si parte con il Castello Pan di Zenzero, che vede come guardie di corte due grandi Schiaccianoci giganti a vegliare sul Natale dal colore oro. Troverete tessuti pregiati, lampadari di cristallo e decorazioni così dolci, da farvi venire l’acquolina in bocca! Si approda poi al palazzo Schiaccianoci, vero e proprio must di quest’anno: vi sembrerà di essere tra le pagine dell’iconica fiaba insieme alle ballerine danzanti.

A Peschiera del Garda il meraviglioso presepe sommerso

Torna visibile a Peschiera del Garda, fino a gennaio 2021, il tradizionale presepe subacqueo. Il presepe che ogni anno torna per le festività di Natale, fu costruito per la prima volta nel lontano 1980 in onore del lago di Garda. Si tratta del primo presepe immerso, ma in grado di essere ammirato da grandi e piccini grazie alla presenza del vicino Ponte San Giovanni che funge da balcone panoramico. Illuminata a dovere e dotata di effetti scenici, l’opera è composta da ventisei sculture metalliche, proporzionate a misura d’uomo.

Il teatro a casa tua con lo spettacolo "Meet the Doctor"

Sabato 5 dicembre alle ore 21 Fucina Culturale Machiavelli presenta uno spettacolo esperienziale da vedere a casa tua. Il teatro approda su Zoom. Dopo un debutto di successo, torna "Meet the Doctor", la produzione originale di Fucina.

I ponti di Verona nel '900 e la mostra "I Ponti in cemento armato"

La cultura non si ferma e trova modalità nuove e assolutamente vincenti per veicolare contenuti, in piena sicurezza. La mostra "I Ponti in cemento armato", prima tappa della rassegna espositiva "I ponti a Verona nel Novecento", già allestita nella Hall di Palazzo Barbieri e poi bloccata dal Dpcm del 3 novembre 2020, sarà visitabile on line, comodamente da casa, da più device (pc, tablet o smartphone) e con una fruizione "reale e immersiva" grazie al Tour Virtuale Interattivo a 360° realizzato grazie alla Collaborazione tra Comune, progetto Arcover, associazione AGILE e il team di Verona360.

A-Z Blues e le "Lookdown Sessions": Roberto Menabò in concerto

Proseguono le Lookdown Sessions organizzate da A-Z Blues questa volta con la collaborazione di Rock Nation. Roberto Menabò live domenica 6 dicembre: un nome noto ed amato da tutti gli amanti del blues pre-bellico, quello acustico nero e bianco. Una lunga carriera fatta di album e concerti ma, anche, di libri dedicati alla chitarra e ai protagonisti del blues. Un’occasione ghiotta per conoscere “The Mountain Sessions – Blues & Guitars Excursions” recentemente uscito a 10 anni dal precedente album.

La Marcia del Giocattolo torna a Verona

La Marcia del Giocattolo torna l'8 dicembre a Verona. In un periodo così delicato, l'Associazione Straverona vuole portare un sorriso e continuare a occuparsi dei bambini meno fortunati. L’8 dicembre non si potrà essere, come nelle passate edizioni, a Verona sotto l’arco di partenza in Piazza Bra. Ogni partecipante, tra le ore 8 e le 18 potrà uscire di casa e correre o camminare per la solidarietà, ovviamente indossando la maglia ufficiale della Marcia del Giocattolo compresa nella quota di iscrizione.

Palazzo Maffei Casa Museo: "La scienza nascosta nell'arte"

Stimolare alla riflessione inedita che l'opera d'arte può offrire, aprire a nuovi orizzonti mostrando le connessioni tra i saperi e le passioni. Il nuovo progetto on line di Palazzo Maffei - Casa Museo, a Verona, getta un ponte tra scienza e arte, svelando e mettendo in luce connessioni, rimandi e contesti culturali che mostrano un dialogo spesso sottovalutato tra il sapere scientifico e la creazione artistica. Il programma di trasmissioni on line "La scienza nascosta nell'arte" terrà connessi il pubblico e il nuovo Museo di Piazza delle Erbe, con la sua collezione d'arte antica e moderna, in un'esplorazione inedita e pieno di fascino.

Balneoterapia ad Aquardens

Aquardens ha sospeso le sue ordinarie attività, ma «continua ad erogare servizi di prevenzione e cura alla persona tenendo aperte le vasche ad uso balneoterapico». Ad oggi è possibile usufruire solo di biglietti:

ACQUA PER LA VITA: Tampone + balneoterapia

ACQUA PER LA VITA: balneoterapia

Accensione dell'Albero di Natale più grande del mondo

Per la quarantesima volta, il 7 dicembre il Monte Ingino tornerà ad illuminarsi con la sagoma dell’Albero di Natale più grande del mondo. In un momento così difficile della storia dell’umanità, l’Albero di Natale di Gubbio vuol essere un simbolo di speranza e di luce, di calore e vicinanza al Mondo intero. Sarà possibile per tutti assistere alla cerimonia in diretta online.

Passeggiata in Lessinia: la Foresta dei Folignani

Il punto di partenza di questo sentiero è il Rifugio Bocca di Selva, dove un tempo si produceva direttamente il formaggio. Il percorso si dilunga per un tratto su strada asfaltata per poi deviare attraverso i pascoli e boschi fino a Malga Masetto. Di qui in poi sarà possibile inoltrarsi verso la "Foresta dei Folignani", al cuore della Lessinia, risalendo verso le malghe godendo di un panorama unico ed eccezionale in qualunque periodo dell'anno.