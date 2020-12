A Peschiera del Garda torna il meraviglioso presepe sommerso

Torna visibile a Peschiera del Garda, fino a gennaio 2021, il tradizionale presepe subacqueo realizzato dal Sub Club Peschiera nello storico Canale di Mezzo, proprio nel centro della roccaforte veneziana. Il presepe che ogni anno torna per le festività di Natale, fu costruito per la prima volta nel lontano 1980 in onore del lago di Garda.

Si tratta del primo presepe immerso, ma in grado di essere ammirato da grandi e piccini grazie alla presenza del vicino Ponte San Giovanni che funge da balcone panoramico. Illuminata a dovere e dotata di effetti scenici, l’opera è composta da ventisei sculture metalliche, proporzionate a misura d’uomo, forgiate e scolpite con la fiamma ossidrica verniciate poi con una speciale pittura riflettente che le rende estremamente evidenti.

Informazioni e contatti

