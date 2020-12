Accensione dell'Albero di Natale più grande del mondo

Per la quarantesima volta, il 7 dicembre il Monte Ingino tornerà ad illuminarsi con la sagoma dell’Albero di Natale più grande del mondo. In un momento così difficile della storia dell’umanità, l’Albero di Natale di Gubbio vuol essere un simbolo di speranza e di luce, di calore e vicinanza al Mondo intero.

L’Albero verrà acceso regolarmente il 7 dicembre e resterà acceso fino a domenica 9 gennaio 2021. Purtroppo quest’anno non sarà possibile svolgere alcuna manifestazione pubblica, nel rispetto delle normative anti Covid-19 e soprattutto nel rispetto della sicurezza e salute di tutti.

Fiduciosi di fare cosa gradita in questo momento molto difficile, invitiamo tutti a rispettare le norme vigenti e ringraziamo tutta la comunità per il supporto morale e non solo che ci ha sempre dimostrato.

Informazioni e contatti

La cerimonia sarà trasmetta in live streaming sui canali social network del comitato e in tv su TRG (Canale 11) e su www.trgmedia.it.