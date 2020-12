Verona Antiquaria il mercato dell’antiquariato, collezionismo, modernariato e vintage

Torna questa domenica, 6 dicembre, nel quartiere San Zeno l’appuntamento con Verona Antiquaria il mercato dell’antiquariato, del collezionismo, del modernariato e del vintage di Verona. Troverete vinili, stampe e oggetti da collezione, abiti vintage, e perché no, ora che il Natale è ormai alle porte anche qualche regalo.

Il mercato si svolgerà in sicurezza e nel rispetto delle normative: si invita a rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, ad indossare sempre la mascherina e a pulire le mani con il gel igienizzante prima e dopo aver toccato oggetti e denaro. Inoltre, ai varchi di accesso al mercato, saranno presenti steward per monitorare l’afflusso del pubblico e per prevenire eventuali assembramenti.

Lo svolgimento regolare è garantito salvo diverse comunicazioni dalle autorità competenti nelle prossime ore. Verona Antiquaria è organizzata dal Comune di Verona con l’Associazione Culturale Retròbottega.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/veronantiquaria