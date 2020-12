A-Z Blues e le "Lookdown Sessions": Roberto Menabò in concerto

Successivamente alla programmazione musicale del mese di novembre che andava a riprendere il testimone della scorsa primavera, anche a dicembre #SweetHomeMusic prosegue con le Lookdown Sessions (gioco di parole sul lockdown) organizzate da A-Z Blues questa volta con la collaborazione di Rock Nation. Altri quattro appuntamenti in attesa delle festività natalizie e chissà che non ci sia una continuazione anche per il 2021.

Quattro dirette Facebook ad orario aperitivo, per altrettanti grandi eventi. “Se il pubblico non va ai concerti, i concerti arrivano a casa della gente” e, allora, eccoci pronti a fare un carico di ottimo blues con Roberto Menabò, ovvero l’esperienza (la storia della musica), Giudi & Quani a rappresentare la naturale sfrontatezza giovanile con attitudine rock, Max De Bernardi & Veronica Sbergia, il ritorno di una delle più belle realtà a livello europeo, e The Blues Queen, il blues campano che incontra il Mississippi.

Il calendario delle serate

Roberto Menabò live domenica 6 dicembre

Un nome noto ed amato da tutti gli amanti del blues pre-bellico, quello acustico nero e bianco. Una lunga carriera fatta di album e concerti ma, anche, di libri dedicati alla chitarra e ai protagonisti del blues. Un’occasione ghiotta per conoscere “The Mountain Sessions – Blues & Guitars Excursions” recentemente uscito a 10 anni dal precedente album.

SEGUI LA DIRETTA: https://www.facebook.com/ profile.php?id=100008245715204