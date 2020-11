Acqua per la vita: il servizio di balneoterapia ad Aquardens

A seguito del DPCM del 04/11/2020, Aquardens sospende le sue ordinarie attività, ma continua ad erogare servizi di prevenzione e cura alla persona tenendo aperte le vasche ad uso balneoterapico.

A partire dal 06/11/2020 sarà possibile usufruire solo di biglietti:

ACQUA PER LA VITA: Tampone + balneoterapia

ACQUA PER LA VITA: balneoterapia

Conosci la Balneoterapia? Si tratta di cicli di bagni, consigliati dal medico termale, da effettuare con una durata non superiore ai 20-30 minuti. Al termine del bagno il paziente esce dalla vasca, si asciuga con il telo e si accomoda, coperto sul lettino a disposizione, per il tempo che serve al recupero delle migliori condizioni fisiche ("fase di reazione termale"). Tale riposo può essere quantificato in circa 15-20 minuti, al termine del quale si considera conclusa la seduta terapeutica che può essere ripetuta più volte nel corso della medesima giornata.

Informazioni e contatti

La validità dei biglietti pre-acquistati sarà prorogata di 6 mesi dalla data ufficiale di riattivazione di tutti i servizi Aquardens. Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il nostro sito www.aquardens.it e contattarci scrivendo a info@aquardens.it.