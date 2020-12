Magiche atmosfere per il fantastico Villaggio di Natale Flover

È arrivata la 24esima edizione del Villaggio di Natale: «Per garantire la sicurezza totale, abbiamo curato con particolare attenzione l’allestimento degli spazi, predisponendo percorsi più ampi, per assicurare il rigoroso mantenimento delle distanze interpersonali».

Tutti gli ambienti sono abbondantemente arieggiati e parte dell’esposizione è stata sistemata all’aperto. L'ingresso alla struttura è contingentato: «Con rammarico, abbiamo dovuto rinunciare al tradizionale evento inaugurale e agli spettacoli ed animazioni che hanno sempre riscosso grande successo. È un sacrificio che si è reso necessario per evitare assembramenti, in ottemperanza alle normative sanitarie attualmente in vigore».

Nell’area ristorante è assolutamente garantito il distanziamento e il servizio al tavolo.

L’ingresso al Villaggio di Natale è gratuito tutti i giorni della settimana.

Babbo Natale sarà regolarmente presente i sabati, ad orari prestabiliti: lo si potrà salutare e si potrà imbucare la letterina nell’apposita cassetta postale.

«Abbiamo studiato scrupolosamente e con grande cura le novità proposte in questa particolarissima edizione del Villaggio di Natale per rendere, come sempre, indimenticabile la vostra visita e offrivi un momento di gioiosa serenità e un pizzico di magia. Vi invitiamo a visitarci nei giorni feriali e preferibilmente al mattino, oppure durante la pausa pranzo o nel tardo pomeriggio».

Il magico tour di Natale

Pronti per un tour pieno di magia? Si parte con il Castello Pan di Zenzero, che vede come guardie di corte due grandi Schiaccianoci giganti a vegliare sul Natale dal colore oro. Troverete tessuti pregiati, lampadari di cristallo e decorazioni così dolci, da farvi venire l’acquolina in bocca! Si approda poi al palazzo Schiaccianoci, vero e proprio must di quest’anno: vi sembrerà di essere tra le pagine dell’iconica fiaba insieme alle ballerine danzanti. Ma le tendenze 2020 non possono mancare!

Attraversiamo sfumature rosa, piume, velluto e arriviamo alla stanza Champagne, dai colori eleganti e addobbi ricchi di stile senza tempo. E il tradizionale rosso Natale? Si trova nella stanza wonderful time: qui il bianco e il rosso si alternano creando un’atmosfera unica accompagnata da giganti pupazzi di neve!

Informazioni e contatti

