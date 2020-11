Visite guidate in streaming attraverso i musei civici di Verona tutti i sabati fino a dicembre

I musei civici di Verona arrivano in streaming a casa tua. A partire dal 21 novembre, per 5 sabati, sarà possibile ammirare in diretta streaming, attraverso la piattaforma ZOOM, le sale espositive dei musei veronesi.

Il costo di ogni visita, della durata di un’ora, è di 5 euro da versare anticipatamente, con prenotazione obbligatoria da farsi entro il giorno precedente. Ci si collegherà su piattaforma Zoom (agli iscritti saranno fornite tutte le informazioni).

Gli appuntamenti, in programma fino al prossimo 19 dicembre, si terranno: il 21 novembre, alle 10, con il Museo di Storia Naturale; il 28 novembre, con un doppio appuntamento, alle 10 all'Anfiteatro Arena e alle 11.30 al Museo lapidario Maffeiano.

Doppia visita anche il 5 dicembre, con il Museo di Castelvecchio alle 10 e il Museo degli Affreschi alla Tomba di Giulietta alle 11.30. Il 12 dicembre, alle 10, è il turno del Museo archeologico al Teatro Romano. Infine, il 19 dicembre, alle 10, sarà l’occasione per scoprire la Galleria d'Arte Moderna Achille Forti.

Informazion e contatti

Per informazioni è possibile contattare la segreteria didattica dei Musei civici, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16 e il sabato dalle 9 alle 13, al numero di telefono 045 8036353 – 045 597140 o alla mail segreteriadidattica@comune. verona.it.