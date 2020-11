La Marcia del Giocattolo torna a Verona

La Marcia del Giocattolo torna l'8 dicembre a Verona. In un periodo così delicato, l'Associazione Straverona vuole portare un sorriso e continuare a occuparsi dei bambini meno fortunati.

Dove si svolge

Quest’anno la Marcia del Giocattolo si svolgerà in modo diffuso. Ogni partecipante potrà correre o camminare dove preferisce, nel rispetto di tutte le normative di sicurezza. Quindi si può partecipare da qualunque parte d’Italia!

Come si svolge

L’8 dicembre non potremo essere, come nelle passate edizioni, a Verona sotto l’arco di partenza in Piazza Bra. Ogni partecipante, tra le ore 8 e le 18 potrà uscire di casa e correre o camminare per la solidarietà, ovviamente indossando la maglia ufficiale della Marcia del Giocattolo compresa nella quota di iscrizione.

Iscrizioni

La partecipazione è aperta a tutti, non è richiesto alcun certificato medico e alcun tesseramento. Le iscrizioni per i singoli sono solo in modalità on-line, con pagamento tramite carta di credito o Paypal”, senza commissioni. Il form da compilare permette di iscrivere fino a 5 persone contemporaneamente, con unico recapito del pacco gara.

L’adesione costa 12 euro per gli adulti e 5 euro per ogni bambino sotto i 10 anni iscritto insieme con un genitore, a cui vanno aggiunte le spese di spedizione di 7 euro per il primo iscritto ed 1 euro addizionale per ogni iscritto successivo.

Le iscrizioni chiudono alle ore 14 di martedì 8 dicembre.

Tutti coloro che si iscriveranno entro il 30 novembre riceveranno il pacco gara prima dell'evento.

Informazioni e contatti

Ulteriori info sulle iscrizioni. Il Charity Program è il Programma di Solidarietà della 43esima Marcia del Giocattolo, destinato a Fondazione Città della Speranza Onlus.

Web: https://www.comune.verona.it/

Associazione Straverona, email info@straverona.it - iscrizioni@straverona.it

sito web www.straverona.it, telefono: 340 4735425.