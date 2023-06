Cosa fare a Verona e in provincia durante il weekend dal 23 al 25 giugno 2023

Ancora un fine settimana con tanti eventi interessanti da scoprire a Verona e in provincia. Di seguito vediamo tutte le migliori iniziative in programma dal 23 al 25 giugno.

L'EVENTO TOP

Verona Latin Festival

Al Forte Gisella è in arrivo il "Verona Latin Festival", un incontro di diverse culture e tradizioni musicali provenienti dal mondo latino americano, con intrattenimenti artistici, stage e piccoli spettacoli a tema aperti al pubblico. L'appuntamento è in programma il 24 e 25 giugno.

MANIFESTAZIONI

Mura Festival

Sull’onda del successo degli ultimi weekend, al Mura Festival di Verona ritornano gli appuntamenti dedicati a tutta la famiglia tra giochi, animazione, musica e incontri. Nel ricco fine settimana sono previsti eventi sportivi, concerti e spettacoli. Mura Festival, inoltre, incentiva allo stare insieme sia a pranzo che a cena, con gustosissime novità capaci di soddisfare ogni palato.

Mercato dell'antiquariato e modernariato a Valeggio sul Mincio

Torna il Mercato dell'antiquariato e modernariato a Valeggio sul Mincio domenica 25 giugno. Sono circa 100 gli espositori che presentano pezzi di alta qualità ed è possibile scegliere tra oggettistica di vario genere, mobili e collezionismo.

Festa Quarantaquattro gatti

Torna il 23 e 24 giugno l’imperdibile festa organizzata da Enpa Verona: la Festa Quarantaquattro gatti è un evento di due giorni con l’obiettivo di raccogliere fondi destinati ai rifugi che ospitano cani e gatti bisognosi e in cerca di una famiglia. La festa si tiene presso il Gattile Spianà, un'oasi verde immersa nella natura.

Sagra di San Pietro e Paolo

Bella musica, buon cibo e tanto divertimento vi aspettano a Corso di Grezzana durante la Sagra di San Pietro e Paolo che si terrà nelle giornate del 23, 24 e 25 giugno. Quest'anno tante novità per tutti, compresi i nostri ospiti più piccini.

La corsa del sole

L’appuntamento, organizzato da Core Aps e Vrm Team Asd, è per sabato 24 giugno a Castel d’Azzano, dalle ore 17 al parco "Le Sorgenti Del Castello", dove partiranno i partecipanti ai due percorsi della manifestazione da cinque e 11 chilometri, da affrontare camminando oppure correndo. L’evento è aperto a podisti, marciatori, adulti e bambini, anche accompagnati dagli amici a quattro zampe.

MUSICA

Carmen e Il Barbiere di Siviglia

Il 100° Festival lirico in Arena offre un programma ricco comprendente altri sei allestimenti fra i più amati dal pubblico negli ultimi trent’anni in un’ideale antologia della messinscena operistica all’Arena di Verona. Imprescindibile, da venerdì 23 giugno, è la Carmen con cui Franco Zeffirelli debuttò in Anfiteatro nel 1995 curando regia e scene del capolavoro di Bizet. Inoltre, questo weekend, sabato 24 giugno, a meno di 24 ore dal sipario gitano progettato per incorniciare Carmen, si tiene la prima del Barbiere di Siviglia nel giardino da favola rococò ideato da Hugo De Ana nel 2006.

Tigran Hamasyan

Il 24 giugno l’armeno Tigran Hamasyan porterà sul palco del Teatro Romano, a Verona, "The call within". Tigran Hamasyan è un musicista che sa sorprendere. Non solo perché i suoi lavori sono la voce di universi musicali sempre diversi, ma anche perché le sue doti di compositore, pianista e anche di cantante, hanno un ampio raggio d’azione. Ciò a cui tiene fede è quell’appartenenza alla sua terra, l’Armenia, e alla sua tradizione.

Omaggio a Pino Daniele

Ancora grandi appuntamenti musicali a Mura Festival, questa volta in compagnia di Massimo Coppola e del cantautore Mario Venuti. Sabato 24 giugno, al Teatro dell’Orecchione, Massimo Coppola presenterà il suo ultimo album "Io vivo come te", tributo sentito e appassionato alla musica e alla personalità artistica di Pino Daniele.

Ajde Zora Balkan Gipsy Music

Proseguono gli appuntamenti con la rassegna "Estate al Lazzaretto", giunta quest’anno alla sua undicesima edizione ed organizzata dall’Associazione Culturale Amici del Lazzaretto di Verona grazie ad un Patto di sussidiarietà siglato con il Comune. Sabato 24 giugno alle 21.10 appuntamento con Ajde Zora Balkan Gipsy Music, progetto nato nel 2012 dall’incontro di cinque musicisti con la cantante serba Milica Polignano.

TEATRO

Massimo Lopez e Tullio Solenghi

Venerdì 23 giugno appuntamento da non perdere a Verona con Massimo Lopez e Tullio Solenghi nello spettacolo "Dove eravamo rimasti". Una nuova avventura teatrale per il duo che sarà coadiuvato dalla Jazz Company del maestro Gabriele Comeglio, che eseguirà dal vivo una ricca partitura musicale. Una chiacchierata tra amici, la famiglia allargata degli spettatori, con momenti esilaranti, curiosi, spettacolari e anche emozionanti, esattamente come la vita ci insegna. Lo spettacolo rientra nell'ambito della rassegna Verona Jazz per l'Estate Teatrale Veronese ed è in programma alle ore 21.15 presso il Teatro Romano.

Teatro nei Cortili

Le compagnie amatoriali tornano in scena a Verona nei cortili per una lunga estate di spettacoli e divertimento. Si apre il sipario dal 25 giugno, con rappresentazioni che si susseguiranno fino al 6 settembre sui palchi allestiti al Chiostro di S. Maria in Organo, Chiostro di S. Eufemia e Cortile Montanari.

VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

«Vladimiro e Brunilde sono alle prese con la morte di Nando, il capofamiglia del clan Cornicioni, finito in una doccia di cemento a presa rapida. Il triste evento ha riunito la famiglia umana di Luna, figlia di Nando, e quella mostruosa del marito Adalberto. Umani, vampiri, streghe, lupi mannari e fantasmi si troveranno alle prese con un nuovo matrimonio mostruoso». Regia: Volfango De Biasi. Fidanzata in affitto - «Una ragazza dalla vita movimentata decide di rispondere a un annuncio online, pubblicato da una madre in cerca di qualcuna che accetti di uscire con il timido figlio prima che quest'ultimo parta per il college». Regia: Gene Stupnitsky.

Bardolino Film Festival

Si svolgerà dal 21 al 25 giugno la terza edizione del "Bardolino Film Festival – Immagini, suoni e parole sull’acqua", manifestazione dedicata al cinema e all’intrattenimento di qualità in una delle più rinomate località sulle rive del lago di Garda.

MOSTRE

Animali nel mondo antico

Dal 25 ottobre 2022 all'1 ottobre 2023 un nuovo percorso espositivo sull’importanza degli animali nella storia e nell’arte visibile al Museo Archeologico al Teatro Romano di Verona con l’esposizione "Animali nel mondo antico". In mostra per la prima volta, oltre alle raffigurazioni in metallo conservate al MATR, alcuni importanti ritrovamenti provenienti dalla Domus romana scoperta durante degli scavi nell’ex cinema Astra in via Oberdan. Esposti 130 oggetti di piccole dimensioni. Dagli animali nell’antico Egitto a quelli idealizzati nel mondo classico per il loro importante ruolo in ambito mitologico e religioso.

"Il respiro della natura/AQUA" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

È l’acqua, fonte di vita e al contempo elemento distruttivo e caotico, la protagonista della nuova esposizione contemporanea allestita alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti nello spazio "Contemporaneo Non-Stop. Il respiro della natura/AQUA" a cura di Patrizia Nuzzo. L’esposizione sarà visibile al pubblico dal 28 ottobre 2022 fino ad ottobre 2023.

"Memorie dal Futuro" al castello scaligero di Malcesine

Il maestoso scenario del Castello Scaligero di Malcesine, borgo medievale affacciato sulla sponda veronese del lago di Garda, recentemente entrato nella lista de "I Borghi più belli d'Italia", dal 22 aprile al 29 ottobre 2023 accoglie le sculture e le installazioni degli artisti Katja Loher (Zurigo, 1979) e Dario Tironi (Bergamo, 1980), accomunati da una ricerca orientata a tematiche ambientali.

Specimina Artium. Carte dai luoghi dell’Enfer

Presso la Casa Museo della Fondazione Fioroni di Legnago l’eclettica mostra patrocinata dall’Unicef, dalla Fondazione Fioroni e dal Comune di Legnago dal titolo "Specimina Artium. Carte dai luoghi dell’Enfer" di Alessandro S. Carone. Un vero e proprio racconto artistico/letterario che si srotola su carte e tasche di biblioteca. La mostra rimarra? aperta al pubblico fino al 30 giugno 2023.

Scalfire la Superficie

Si tiene dal 26 marzo al 30 giugno la prima mostra personale organizzata dall’associazione di promozione sociale In Habitat, presso il centro culturale Habitat Ottantatre. "Scalfire la Superficie" è un progetto espositivo che presenta sette lavori inediti dell’artista Max Mondini, realizzati appositamente per gli spazi espositivi di Habitat Ottantatre, curato da Edorado Durante, con la direzione artistica di In Habitat.

Gli Occhi Chiusi

Artericambi è lieta di presentare "Gli Occhi Chiusi" di Agnese Galiotto, pittrice e film-maker. A partire da marzo, Agnese ha iniziato ad affrescare i muri della galleria con i paesaggi onirici della Lessinia. Esplorando questi luoghi, l’artista trova reperti del passato conservati nella roccia. Fossili di pesci preistorici, di quando tutto era sommerso dalle acque. Visitabile fino al 31 luglio 2023.