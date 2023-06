Escursione notturna in alta Lessinia con cena in rifugio: dal tramonto alle stelle

Escursione serale in Lessinia, in una delle sue parti settentrionali più caratteristiche. Un'escursione che prova a racchiudere la bellezza unica dell'altopiano in abito invernale: il tutto accompagnati dalla Luna piena e dopo aver goduto di uno splendido tramonto! Raggiungeremo un rifugio tipico con vista sulle Dolomiti Trentine dove ceneremo per poi rientrare dopo cena in notturna! L'escursione si effettuerà raggiunto il numero minimo di partecipanti. Numero di posti limitato.

RITROVO: ore 17.30, il luogo esatto verrà indicato in fase di iscrizione

DISLIVELLO: 400m circa

LUNGHEZZA: 8 km circa

DURATA: 5 ore

DIFFICOLTA': escursionistica media

SPOSTAMENTO: con mezzo proprio

CENA: in rifugio tipico

COSTO ESCURSIONE:

20 euro ADULTI, ragazzi tra 10-14 anni 15 euro

GUIDA CERTIFICATA: Alberto Saddi. Guida Ambientale Escursionistica regolarmente iscritta al Registro iIaliano AIGAE; VE366.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.30 DEL GIORNO PRIMA (o fino ad esaurimento posti). Telefonando al numero 379 2532965. Mandando una mail a info@vocidalbosco.com. Mandando un Whatsapp al numero 379 2532965 con scritto nome cognome e iscrizione all'evento.

NON È SUFFICIENTE IL PARTECIPERÒ o MI INTERESSA PER CONSIDERARE L'ISCRIZIONE COME CONFERMATA.

Escursione notturna in alta Lessinia / foto Alberto Saddi. Guida Ambientale Escursionistica