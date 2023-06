Tigran Hamasyan al Teatro Romano per il concerto "The call within"

Il 24 giugno l’armeno Tigran Hamasyan porterà sul palco del Teatro Romano, a Verona, "The call within". Tigran Hamasyan è un musicista che sa sorprendere. Non solo perché i suoi lavori sono la voce di universi musicali sempre diversi, ma anche perché le sue doti di compositore, pianista e anche di cantante, hanno un ampio raggio d’azione. Ciò a cui tiene fede è quell’appartenenza alla sua terra, l’Armenia, e alla sua tradizione.

Un mix sapiente che unirà la potenza dell’improvvisazione jazz, la musica folcloristica armena, e la potenza del rock, dando forma ad un suono fresco che viaggerà tra elementi acustici ed elettronici. Un lavoro che lo consacra come uno dei più straordinari musicisti della sua generazione.

Il concerto è un appuntamento del Verona Jazz nell'ambito dell'Estate Teatrale Veronese.

Info: https://www.spettacoloverona.it/eventi/evento/the-call-within/.