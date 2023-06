Corsa del Sole: camminare insieme per superare il dolore

È stata presentata nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, la Corsa del Sole, manifestazione sportivo-sociale non competitiva in programma sabato 24 giugno a Castel d’Azzano. Sono intervenuti: il Presidente della Provincia, Flavio Pasini; il Sindaco di Castel D’Azzano, Elena Guadagnini; per Core Aps, Manuel Pauciullo; per Vrm Team Asd, Nicola Dal Grande e, per l’associazione Tra Terra e Cielo, Elisa Amighini.

L’appuntamento, organizzato da Core Aps e Vrm Team Asd, è per le 17 al parco Le Sorgenti Del Castello, dove alle 18.30 partiranno i partecipanti ai due percorsi della manifestazione da cinque e 11 chilometri, da affrontare camminando oppure correndo. L’evento è aperto a podisti, marciatori, adulti e bambini, anche accompagnati dagli amici a quattro zampe.

La manifestazione si chiuderà con un “terzo tempo”, sempre al parco, organizzato da AzzanoLive, con stand gastronomici e musica dal vivo, per un momento di convivialità e condivisione. La Corsa del Sole si pone lo scopo di avvicinare la comunità a quei genitori che stanno affrontando il dolore per la perdita di un figlio e di riaffermare l’importanza cruciale del sostegno psicologico.

Quanto raccolto sarà devoluto interamente al progetto “traterraecielo_insieme”, un gruppo di ascolto rivolto a tutti i genitori che vivono un lutto, per avvicinare anche coloro che fino ad ora non hanno potuto beneficiare di un sostegno qualificato per ragioni economiche o per assenza di realtà adeguate.