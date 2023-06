Visita guidata: "A spasso con la storia: Verona romana"

Dall'Arco dei Gavi all'Arena, da Porta Borsari a Piazza Erbe, dal Ponte Pietra al teatro Romano, viaggio nella splendida storia della Verona antica.

Un racconto avvincente per studenti e adulti per capire testimonianze, eventi salienti e mentalità della Verona romana. A tutti i partecipanti in regalo la cartolina con la mappa di Verona romana.? L'itinerario si svolge interamente all'aperto.