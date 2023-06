Musica, food truck e spettacoli per le famiglie: tutti gli appuntamenti del fine settimana al Mura Festival

Sull’onda del successo degli ultimi weekend al Mura Festival, ritornano gli appuntamenti dedicati a tutta la famiglia tra giochi, animazione, musica e incontri.

Il programma

Sabato 24 giugno

Intrattenimento per bambini e famiglie

Si parte alle 10 con il primo appuntamento di Spazio in Movimento, Yoga in Natura per bambini con l’insegnante Celeste. L’attività è della durata di un’ora. Un percorso per esplorare i principi dello yoga attraverso il divertimento creando forme con il corpo tra movimento, respiro, musica, natura, ascolto reciproco e connessione con gli altri. Tutto ciò attraverso l’alternanza di giochi ludici e rilassanti che vanno ad aiutare il sano sviluppo interiore ed esteriore del bambino.

Dalle ore 11 torna il Mura Ludica Circus Garden, con il divertimento targato Elettra Petronilli che fino alle ore 14 intratterrà i più piccoli con il suo coloratissimo truccabimbi, la divertente baby dance e con i palloncini. Dalle ore 17 alle ore 18 spazio a Music Garden, l’attività di musica interattiva e d’insieme proposta dall’Associazione Il Giardino dei Linguaggi, in cui canzoni e musiche diventano l’occasione per giocare assieme a mamma e papà utilizzando la voce, il corpo e alcuni semplici strumenti.

Sport e attività

Si parte alle 11 una nuova lezione di Yoga Vinyasa con l’insegnante certificata Karin Cipriani, disciplina utile per acquisire forza, flessibilità e agilità allenando il respiro e alleviando i disturbi a carico di schiena e cervicale. Alle 11.30, invece, si potrà praticare una lezione di pilates con la maestra Silvia Barbieri, necessaria per distendere le tensioni, rilassarsi e connettersi con la natura circostante.

Live music

Un live esplosivo tra rock, sperimentazione e psichedelia quello in programma sabato 24 giugno a partire dalle ore 21:30 al Bastione di San Bernardino. Mura Festival si prepara ad ospitare tre band che con la loro energia faranno muovere tutto il pubblico per un concerto ricco di emozioni e adrenalina. Sul palco si alterneranno Mystic Majesty, Fry Days e I Cybele. Un’occasione imperdibile nel già fitto e variegato calendario di Mura Festival, che vuole omaggiare la musica in ogni sua connotazione e forma, dando spazio a band che sono l’espressione del talento del territorio.

Sempre in programma sabato 24 giugno, alle 21, al Teatro dell’Orecchione, Massimo Coppola presenterà il suo ultimo album “Io vivo come te”, tributo sentito e appassionato alla musica e alla personalità artistica di Pino Daniele. Un live capace di mescolare le due anime di Pino, quella ritmica, grintosa e blues, e quella più popolare e melodica, accogliendo al contempo la musicalità e i successi di Mario Venuti. Nella band i musicisti Maxx Furian alla batteria, Massimo Scoca al basso e Leo Dalla Cort al pianoforte e tastiere. Un concerto che sarà in grado di emozionare e coinvolgere gli spettatori riproponendo in chiave originale i successi del cantautore e musicista partenopeo.

Domenica 25 giugno

Sport e attività

La mattinata parte alle ore 10,00 con la carica dell’insegnante Stefania Vasciarelli e la sua lezione speciale di Piloxing a sostegno della Fondazione Umberto Veronesi. Un modo per muoversi e stare bene che aiuta e sostiene la Ricerca. Il ricavato delle lezioni, infatti, sarà devoluto alla Fondazione Umberto Veronesi che promuove la ricerca scientifica di eccellenza e progetti di prevenzione, educazione alla salute e divulgazione.

Intrattenimento per bambini e famiglie

Dalle ore 11 torna il Mura Ludica Circus Garden con Elettra Petronilli e un coreografico spettacolo di hula hop e bolle di sapone.

Live music

Alle 20.30 l’atmosfera si scalda con il concerto dei Regina Mab che da trent’anni viaggiano tra Rock d'autore, CoverSession e Spettacoli teatrali per regalare al pubblico di Mura Festival uno spettacolo coinvolgente nel segno della buona musica.

La proposta food del Mura Festival

Mura Festival incentiva allo stare insieme sia a pranzo che a cena, con gustosissime novità capaci di soddisfare ogni palato. Dai grandi classici come le pizze gourmet di Oasi Gourmet, ai piatti orientali come poké, noodles e riso caldo di Rhio Sushi&Pokè fino ad arrivare alle specialità di Osteria Argentina. Per il dessert, il gustosissimo gelato di Pikko Gelateria: gusti autentici e genuini per un gelato di qualità fatto con ingredienti naturali, frutta di stagione e adatto anche a chi è intollerante al lattosio.

