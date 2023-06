Al Mura Festival grande omaggio alla musica di Pino Daniele con Massimo Coppola e Mario Venuti

Ancora grandi appuntamenti musicali a Mura Festival, questa volta in compagnia di Massimo Coppola e del cantautore Mario Venuti. Sabato 24 giugno, al Teatro dell’Orecchione, Massimo Coppola presenterà il suo ultimo album “Io vivo come te”, tributo sentito e appassionato alla musica e alla personalità artistica di Pino Daniele.

L’album prende forma nei giorni pieni di ascolti e introspezioni del lockdown che hanno permesso a Massimo Coppola di ricongiungersi a vecchie passioni musicali e progetti lasciati a metà. La rielaborazione dell’opera di Pino Daniele rappresenta così un passaggio fondamentale nello sviluppo della carriera dell’artista: un repertorio che gli ha insegnato a vivere la musica in prima persona come fosse il contenitore perfetto per condensare emozioni e contenuti che non potrebbero essere approfonditi diversamente.

Un live capace di mescolare le due anime di Pino, quella ritmica, grintosa e blues, e quella più popolare e melodica, accogliendo al contempo la musicalità e i successi di Mario Venuti. Nella band i musicisti Maxx Furian alla batteria, Massimo Scoca al basso e Leo Dalla Cort al pianoforte e tastiere. Un concerto che sarà in grado di emozionare e coinvolgere gli spettatori riproponendo in chiave originale i successi del cantautore e musicista partenopeo.

Atmosfere queste care anche al siciliano Venuti che il 7 giugno scorso è ritornato sulla scena musicale con il suo ultimo singolo Napoli-Bahia, un perfetto passaporto per partire alla volta di un viaggio ideale e fantastico, ma anche un eccellente antidoto contro il silenzio degli anni passati; un modo per intendere la musica un vero e proprio percorso, un confronto, un arricchimento interiore. Attraverso questo e sposando in pieno lo spirito contaminato, pieno di fervore artistico e culturale di Mura Festival, il concerto del 24 giugno si prepara a essere un buon veicolo per riscoprire canzoni, suggestioni, ritmi; per allenare la fantasia gemellata all’armonia delle note, in uno splendido mosaico di emozioni senza eguali.

L’appuntamento è alle 21 al Teatro dell’Orecchione in Via Maroncelli 2, Verona.

Massimo Coppola / foto Ufficio Stampa Studioventisette - Mura Festival