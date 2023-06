A Verona torna il "Teatro nei Cortili": tutti gli spettacoli in programma

Le compagnie amatoriali tornano in scena nei cortili per una lunga estate di spettacoli e divertimento. Si apre il sipario dal 25 giugno, con rappresentazioni che si susseguiranno fino al 6 settembre sui palchi allestiti al Chiostro di S. Maria in Organo, Chiostro di S. Eufemia e Cortile Montanari.

La storica rassegna "Teatro nei Cortili", organizzata dal Comune, anche quest'anno torna ad animare i mesi più caldi. In tutto verranno presentati oltre venti spettacoli, dalla commedia alla prosa in musica, dal drammatico al comico, per un totale di quasi 190 serate.

Tutte le informazioni, con il programma completo degli eventi, sui siti www.comune.verona.it e www.spettacoloverona.it. Il pubblico può contattare direttamente le compagnie per prenotare i posti e acquistare le prevendite.

Le location:

Chiostro Santa Maria in Organo - Piazzetta Santa Maria in Organo - Verona

Cortile Montanari - Vicoletto Stimate 4 - Verona

Cortile Sant'Eufemia - Via Sant'Eufemia 1 - Verona

I biglietti: