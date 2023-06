Escursione alla scoperta delle leggende cimbre e delle erbe selvatiche con pranzo in agriturismo

Escursione guidata storico-naturalistica alla scoperta delle contrade nei dintorni di Giazza, di alcune leggende cimbre e delle erbe commestibili e non solo. Durante il percorso pranzeremo nell'Agriturismo Eiben che ci farà gustare piatti gustosi creati all'insegna della tradizione. Ritrovo ore 9,45 a Giazza di Selva di Progno (il punto preciso verrà dato a chi si iscrive)



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dislivello: 150 m

Lunghezza: 7 km circa

Difficoltà: T/E

ABBIGLIAMENTO: Scarpe da trekking, abbigliamento adatto alla stagione, giacca a vento, borraccia.

OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE- POSTI LIMITATI



COSTI:

Escursione: 15 euro adulti, 5 euro bambini dai 7 ai 13anni, sotto i 6 anni gratis

Pranzo costo: 10 euro (escluse bevande) da pagare direttamente all'azienda

MENU' PIATTI UNICI:

1) Krupnik d'orzo, carne di suino e patate, con mix di legumi e cereali.

2) per VEGETARIANI: Supplì di riso, farro, cipolla e insalata mista con cavolo e carota e mela.



Per prenotazioni e per maggiori informazioni sul percorso contattare:

Guida Ambientale Escursionistica Simona Tel.: 388.638 3495 anche con whatsapp, in caso di non risposta verrete ricontattati appena possibile inviando email a turismonaturalisticorurale@gmail.com.