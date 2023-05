Presso Artericambi Gallery la mostra di Agnese Galiotto "Gli occhi chiusi"

Artericambi è lieta di presentare "Gli Occhi Chiusi" di Agnese Galiotto, pittrice e film-maker. A partire dal venti di marzo, Agnese ha iniziato ad affrescare i muri della galleria con i paesaggi onirici della Lessinia. Esplorando questi luoghi, l’artista trova reperti del passato conservati nella roccia. Fossili di pesci preistorici, di quando tutto era sommerso dalle acque. Le madonne dipinte da un pittore del luogo, in punti impervi, difficili da raggiungere, come se volesse concedere solo al bosco di poterle guardare. Le sue figure avevano sempre gli occhi chiusi, sembrava che stessero dormendo, non ricambiavano mai lo sguardo.

La pittura ad affresco trasforma piante ed uccelli in pietra, esprimendo il desiderio di dar loro una vita più lunga. Alla fine della mostra, solo alcuni pezzi dell’affresco verranno salvati per essere conservati, mentre il resto andrà distrutto. Gli Occhi chiusi verrà inaugurata il 13 maggio 2023 alle ore 16, e si concluderà il primo luglio con un intervento di Adele Trazzi, docente di restauro all’Accademia di Brera e Verona.

Immagine mostra ufficio stampa Artericambi Gallery