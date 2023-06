Ajde Zora Balkan Gipsy Music in concerto per la rassegna "Estate al Lazzaretto"

Proseguono gli appuntamenti con la rassegna “Estate al Lazzaretto”, giunta quest’anno alla sua undicesima edizione ed organizzata dall’Associazione Culturale Amici del Lazzaretto di Verona grazie ad un Patto di sussidiarietà siglato con il Comune. Sabato 24 giugno alle 21.10 appuntamento con Ajde Zora Balkan Gipsy Music, progetto nato nel 2012 dall’incontro di cinque musicisti con la cantante serba Milica Polignano. Dall’intento iniziale di proporre il frenetico repertorio balcanico prende presto forma la vera essenza del progetto che allarga i confini e si arricchisce della tradizione musicale gitana dell’Est Europa.

Il gruppo, forte delle disparate origini musicali dei suoi membri, riesce nell’obietto di trasmettere a un pubblico sempre più ampio l’energia e la passionalità della musica rom contaminandola con sonorità moderne e consolidando nel corso degli anni uno spettacolo dinamico e coinvolgente. Dal 2013 la band è impegnata in una costante e ricca attività concertistica in tutta Italia e occasionalmente all'estero (Belgio, Svizzera, Slovenia, Croazia). Ha così perfezionato uno spettacolo dal forte impatto scenico e musicale. Si esibiranno Milica Polignano alla voce, Giorgio Marinaro al basso, Giulio Gavardi alla chitarra e sax, Micol Tosat al violino, Francesco Matarello alla fisarmonica e Francesco Prearo alla batteria.

Si può partecipare su prenotazione tramite messaggio WhatsApp al numero 3792651331, indicando per ogni partecipante nome e cognome e indirizzo e-mail. La conferma verrà data tramite messaggio di risposta. In caso di disdetta, si prega di avvisare per tempo, almeno il giorno prima. Si consiglia di arrivare almeno 15 minuti prima dell’inizio del concerto, per non perdere la priorità della prenotazione. Si richiede un contributo minimo di 7 euro per serata a sostegno delle attività dell’Associazione, da versare all’ingresso. Il contributo è da intendersi per ogni posto a sedere occupato.

Prossimi appuntamenti saranno sabato 1 luglio con Alessandro Anderloni in “Carlo, l’ombra e il sogno”, sabato 15 con Domus de Janas in “L'illusione d'esser salvi” e sabato 29 luglio con Gek Tessaro in “Pinocchio”. Si prosegue sabato 5 agosto con “Women in song”, canzoni scritte da donne che parlano di donne, con Deborah Kooperman e Federico Fuggini, mentre sabato 19 agosto in scena il Gruppo O.G.M con “Storie del Signor G”, un omaggio a Giorgio Gaber. Ultimo appuntamento in programma martedì 29 agosto con il rock e country di Luca Olivieri in Luca Olivieri “From Memphis to Nashville”.

Per info scrivere a amicidellazzaretto@gmail.com, inviare un messaggio WhatsApp al numero 379 2651331 o sul sito https://www.lazzarettoverona.it/.