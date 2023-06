Massimo Lopez e Tullio Solenghi portano al Teatro Romano lo spettacolo "Dove eravamo rimasti"

Il 23 giugno appuntamento da non perdere a Verona con Massimo Lopez e Tullio Solenghi nello spettacolo "Dove eravamo rimasti". Una nuova avventura teatrale per il duo che sarà coadiuvato dalla Jazz Company del maestro Gabriele Comeglio, che eseguirà dal vivo una ricca partitura musicale.

Una chiacchierata tra amici, la famiglia allargata degli spettatori, con momenti esilaranti, curiosi, spettacolari e anche emozionanti, esattamente come la vita ci insegna. Lo spettacolo rientra nell'ambito della rassegna "Verona Jazz" per l'Estate Teatrale Veronese ed è in programma alle ore 21.15 presso il Teatro Romano.

Info: https://www.spettacoloverona.it/