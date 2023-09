Cosa fare a Verona e in provincia durante il weekend dall'8 al 10 settembre 2023

Un nuovo weekend ricchissimo di eventi imperdibili a Verona e in provincia. Vediamo ora tutti i migliori appuntamenti in programma dall'8 al 10 settembre 2023.

L'EVENTO TOP

Sagra de l'Anara Pitanara

La 15esima edizione della Sagra de l'Anara Pitanara è in programma dal 6 al 12 settembre a Tarmassia di Isola della Scala. L'evento offrirà enogastronomia, cultura e arte in Piazza San Giorgio e nel giardino di Villa Guarienti Baja. La sagra proporrà le specialità locali con ricette tradizionali, ingredienti e piatti tipici, dalle carni d’anatra fino alle fettuccine. Inoltre, per tutta la durata della manifestazione, insieme agli stand enogastronomici e alla pesca di beneficenza, resterà aperta l’area eventi che ospiterà mostre, artisti ed esposizioni.

MANIFESTAZIONI

La Rossa incontra il Rosso

Torna "La Rossa incontra il Rosso", l’esclusivo raduno Ferrari organizzato dall’Automobile Club Verona con il patrocinio del Comune di Verona e della Provincia di Verona. Le vetture si daranno appuntamento sul Liston dalle 9.30 della mattina di sabato 9 settembre con i partecipanti che lasceranno le vetture in mostra statica per la gioia di passanti, turisti ed appassionati. Alle 11.30 la cerimonia di partenza con il gruppo che si dirigerà verso la Valpolicella attraverso un percorso definito “La Valle dei Progni” con passaggi da San Pietro in Cariano, Fumane, Molina, Breonio, Sant’Anna d’Alfaedo, Fane fino alla Casa Vinicola Sartori di Negrar.

Gardaland Stars Night

Se l’estate sta volgendo al termine, a Gardaland il divertimento continua a essere la priorità e, per mantenere alto il livello della serotonina, il parco divertimenti ha programmato per il 9 settembre Gardaland Stars Night, un Capodanno d’estate in grandissimo stile. Stars Night chiuderà in bellezza la stagione estiva in un tripudio di musica, luci, effetti speciali e fuochi d’artificio e farà del parco una location ancora più emozionante e suggestiva da vivere fino all'1 di notte.

EcoFestival

Torna a Verona l’EcoFestival dall'8 al 10 settembre. Dopo il successo della prima edizione, il circolo di Legambiente Verona torna nel suo luogo di rappresentanza sulle mura, il Bastione San Francesco, con l’evento più atteso dell’anno: l’EcoFestival 2023. Un appuntamento imperdibile per tutti coloro che condividono un profondo interesse per la sostenibilità ambientale.

WardaGarda

Torna l’evento dedicato alla scoperta dell’olio Garda DOP e della sua zona di produzione, dove gli uliveti si affacciano sulle acque del Lago di Garda. Sabato 9 e domenica 10 settembre ancora una volta sarà Corte Torcolo, a Cavaion Veronese, ad ospitare la manifestazione, con numerosi appuntamenti in cui l’olio Garda DOP sarà l’indiscusso protagonista.

Festa di Fine Estate

La settima circoscrizione di Verona organizza la Festa di Fine Estate domenica 10 settembre 2023 presso il Circolo NOI di Via Flaminio a Porto San Pancrazio, dalle ore 10 alle ore 12 e nel pomeriggio presso il Giarol Grande dalle ore 14.30.

Sagra di S. Croce

Riparte quest'anno a Verona la Sagra di S. Croce. Tre giornate con pomeriggi dedicati ai più piccoli, tutte le sere aperitivo con dj set dalle 18 e la sera concerti di cover band di Jovanotti (venerdì 8), Queen (sabato 9) e 883 (domenica 10).

San Pio X In Festa

Divertimento, musica, stand gastronomici, pesca di beneficenza e tanto altro per quattro giorni all'insegna del sorriso. Quattro super serate musicali da non perdere assolutamente al campetto di Via Biondella, a Verona, per San Pio X In Festa.

Antica Fiera di San Tomaso

Dal 7 al 12 settembre 2023 ritorna l'Antica Fiera di San Tomaso presso l’argine dell’Adige vicino il Santuario di San Tomaso di Orti di Bonavigo. Saranno attivi stand gastronomici, parco divertimenti, orchestra e martedì sera 12 settembre gran finale con l'estrazione della tombola.

Festa dello Sport

Sabato 9 settembre a Bussolengo torna la Festa dello Sport. L'evento si svolgerà presso gli impianti sportivi Carlo Adami di via Molinara dalle 9 alle 23. Per tutta la giornata si alterneranno le esibizioni delle varie discipline che i presenti potranno provare gratuitamente. La serata sarà animata da spettacoli e balletti organizzati dalle palestre cittadine con la presenza di stand enogastronomici e bar.

Soffitte in Piazza

Per tutta l'estate e fino ad ottobre ritornano a Verona gli attesi mercatini dell’usato di "Soffitte in Piazza" edizione 2023, dove vendere, acquistare o barattare oggetti usati di modico valore come giocattoli, chincaglierie, libri, riviste, fumetti, dischi, cartoline, abiti vintage, borse, vecchi utensili e tanto altro.

MUSICA

Diego Basso Plays Queen

L’8 settembre nella suggestiva cornice del Teatro Romano di Verona risuoneranno i brani dei Queen, con un maestro d’eccezione che si esibirà nel segno della solidarietà per sostenere la lotta alla sclerosi multipla. Il maestro Diego Basso porterà in scena il suo "Diego Basso Plays Queen", ennesima tappa del tour dedicato alla storica band di Freddie Mercury.

Podestaria Live

Podestaria Live con Massimo Bubola e la sua band domenica 10 settembre presso il Rifugio Podestaria con ingresso gratuito. Sarà l'occasione per ascoltare il cantautore veronese in un percorso attraverso i suoi successi scritti in particolare per Fabrizio de André: Rimini, Andrea, etc., e Il cielo d Irlanda scritta per Fiorella Mannoia.

TEATRO

Teatro nei Cortili

Le compagnie amatoriali tornano in scena a Verona nei cortili per una lunga estate di spettacoli e divertimento. Dal 25 giugno fino al 6 settembre le rappresentazioni si susseguiranno sui palchi allestiti al Chiostro di S. Maria in Organo, Chiostro di S. Eufemia e Cortile Montanari.

Tadeo benedèt ve zò de chèl lèt

Commedia brillante in due atti in dialetto bresciano portata in scena da "La compagnia de Riultela" di Rivoltella. Lo spettacolo si terrà all'aperto, sabato 9 settembre, presso la sede dell'Associazione La Nostra Casa Odv a Peschiera del Garda.

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

Io Capitano - «Il nuovo film di Matteo Garrone, con Seydou Sarr e Moustapha Fall Seydou e Moussa, due giovani senegalesi che decidono di partire e lasciare Dakar per raggiungere l’Europa. Il loro viaggio alla ricerca di speranza si trasforma in un’odissea nel mondo contemporaneo, fatto di insidie, pericoli, ambiguità e ipocrisia dell’essere umano». Regia: Matteo Garrone.

MOSTRE

Festival Internazionale di Fotografia "Grenze"

Dal 7 settembre al 30 ottobre si terrà la sesta edizione di Grenze Arsenali Fotografici, il festival internazionale di fotografia organizzato in collaborazione con l'assessorato alla cultura, turismo, spettacolo e rapporti con l'Unesco del Comune di Verona e l'Università Pontificia Iusve, che si tiene nel quartiere di Veronetta. La formula è quella collaudata negli anni: forte vocazione internazionale, presenza di artisti da tutto il mondo, mostre, formazione, laboratori, workshop e collaborazioni con le associazioni del territorio locale e nazionale.

Hybrida

Esperienze artistiche immersive e trasformative, che coinvolgono tutti i sensi e conducono gli spettatori alla scoperta di nuovi mondi fatti di immagini in movimento e vibrazioni sonore, corpi fisici e spazi digitali. Dal 9 al 30 settembre arriva a Verona, presso Castel San Pietro, la prima edizione di Hybrida, il festival dedicato alle arti performative. La manifestazione esplora le tendenze più interessanti del contemporaneo per offrire agli spettatori format innovativi e nuovi linguaggi all’interno di una location unica, intimamente legata alla storia della città.

Sguardi invisibili. Viaggio fotografico nei luoghi del cambiamento

Una foto o una fiaba illustrata, per descrivere l’esperienza di cambiamento vissuta insieme all’interno di una comunità, una fase di trasformazione per riprendere in mano la propria vita. Da venerdì 1 fino a martedì 12 settembre in Sala Birolli a Verona si potrà visitare la mostra multimediale itinerante "Sguardi invisibili. Viaggio fotografico nei luoghi del cambiamento".

100 anni di Stagione lirica in Arena di Verona nei manifesti della Collezione Salce

La storia del Festival lirico areniano raccontata attraverso alcuni dei suoi manifesti originali. È quanto sarà esposto nell’originale mostra "100 anni di Stagione lirica in Arena di Verona nei manifesti della Collezione Salce" in programma fino al 10 settembre 2023 al Museo Archeologico Nazionale di Verona. In esposizione 14 significativi manifesti originali del Festival lirico areniano di varie dimensioni, prestati dal Museo Nazionale Collezione Salce di Treviso.

Tre nuove mostre alla galleria Studio la Città

La galleria Studio la Città ospita fino al 16 settembre 2023 tre nuove mostre personali: Vincenzo Castella con "Affreschi e collezioni botaniche", Jacob Hashimoto con "Noise", Lucas Reiner con "A Requiem in Progress". Sono tre mostre accomunate da una lettura particolare della natura e della "quotidianità": le nuovissime opere su tela di Hashimoto tra natura e intelligenza artificiale, le foto in grande formato di Castella tra natura e affreschi rinascimentali, i reiterati alberi di Lucas Reiner in omaggio all’amico artista Lawrence Caroll.

Animali nel mondo antico

Dal 25 ottobre 2022 all'1 ottobre 2023 un nuovo percorso espositivo sull’importanza degli animali nella storia e nell’arte visibile al Museo Archeologico al Teatro Romano di Verona con l’esposizione "Animali nel mondo antico". In mostra per la prima volta, oltre alle raffigurazioni in metallo conservate al MATR, alcuni importanti ritrovamenti provenienti dalla Domus romana scoperta durante degli scavi nell’ex cinema Astra in via Oberdan. Esposti 130 oggetti di piccole dimensioni. Dagli animali nell’antico Egitto a quelli idealizzati nel mondo classico per il loro importante ruolo in ambito mitologico e religioso.

"Il respiro della natura/AQUA" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

È l’acqua, fonte di vita e al contempo elemento distruttivo e caotico, la protagonista della nuova esposizione contemporanea allestita alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti nello spazio "Contemporaneo Non-Stop. Il respiro della natura/AQUA" a cura di Patrizia Nuzzo. L’esposizione sarà visibile al pubblico dal 28 ottobre 2022 fino ad ottobre 2023.

"Memorie dal Futuro" al castello scaligero di Malcesine

Il maestoso scenario del Castello Scaligero di Malcesine, borgo medievale affacciato sulla sponda veronese del lago di Garda, recentemente entrato nella lista de "I Borghi più belli d'Italia", dal 22 aprile al 29 ottobre 2023 accoglie le sculture e le installazioni degli artisti Katja Loher (Zurigo, 1979) e Dario Tironi (Bergamo, 1980), accomunati da una ricerca orientata a tematiche ambientali.