Enogastronomia, cultura e arte nella 15esima Sagra de l'Anara Pitanara

La 15esima edizione della Sagra de l'Anara Pitanara è in programma dal 6 al 12 settembre a Tarmassia di Isola della Scala. L'evento offrirà enogastronomia, cultura e arte in Piazza San Giorgio e nel giardino di Villa Guarienti Baja. La sagra proporrà le specialità locali con ricette tradizionali, ingredienti e piatti tipici, dalle carni d’anatra fino alle fettuccine. Inoltre, per tutta la durata della manifestazione, insieme agli stand enogastronomici e alla pesca di beneficenza, resterà aperta l’area eventi che ospiterà mostre, artisti ed esposizioni.

L’inaugurazione, mercoledì 6, sarà arricchita dalla presenza di Tracy Eboigbodin, vincitrice dell’undicesima edizione di Masterchef Italia, e dalla musica dei Ridillo.

Giovedì 7 settembre la protagonista sarà Francesca Mari, artista di strada e performer. Chiuderà la serata l’orchestra di Francesca Mazzuccato.

Venerdì 8 è attesa l’esibizione di danza a cura della Scuola Sinestesia di Bovolone e, a seguire, la musica di Dj Yano.

Sabato 9 si inizierà, alle 20,30, con lo spettacolo di magia di Magico Turra mentre alle 21,15, nel giardino di Villa Guarienti Baja, andrà in scena lo show dell’acrobata PinkMary. Dalle 22 serata a tema anni ’90.

Domenica 10 settembre è attesa l’esibizione dei campanari, a cura dell’Associazione Suonatori di Campane a Sistema Veronese. La sera saliranno sul palco il giocoliere Dottor Stok e la cantante Daniela Cavanna.

Serata danzante lunedì 11 con Giorgio Ikebana.

E martedì 12, lo show della performer Daniela Nespolo.

L’evento vedrà impegnati circa 150 volontari ed è supportato da diverse aziende del territorio oltre ad aver ottenuto i patrocini di Regione Veneto, Provincia di Verona, Comune di Isola della Scala e Camera di Commercio di Verona.