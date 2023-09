Si è svolta nella Sala Arazzi del Comune di Verona la conferenza stampa di presentazione de “La Rossa incontra il Rosso”, l’esclusivo raduno Ferrari organizzato dall’Automobile Club Verona con il patrocinio del Comune di Verona e della Provincia di Verona e la collaborazione di Official Ferrari Dealer Ineco Auto, Casa Vinicola Sartori e numerosi altri partners. Si tratta di un evento molto importante, ideato dal Presidente dell’AC Verona Adriano Baso nel 2016, che giunto alla sua settima edizione si inserisce quest’anno alla perfezione all’interno delle celebrazioni per il Centenario dell’Automobile Club che si terranno il prossimo 18 novembre.



“La Rossa incontra il Rosso” 2023 offrirà una grande occasione alla città di Verona e ripercorrerà una parte della logistica di quella che fu la prima edizione. Le vetture si daranno appuntamento sul Liston dalle 9.30 della mattina di sabato 9 settembre con i partecipanti che lasceranno le vetture in mostra statica per la gioia di passanti, turisti ed appassionati. Alle 11.30 la cerimonia di partenza con il gruppo che si dirigerà verso la Valpolicella attraverso un percorso definito “La Valle dei Progni” con passaggi da San Pietro in Cariano, Fumane, Molina, Breonio, Sant’Anna d’Alfaedo, Fane fino alla Casa Vinicola Sartori di Negrar dove l’arrivo e il pranzo sono previsti alle ore 13.

Dopo la sosta le Rosse proseguiranno per la seconda parte del tragitto titolato “Dalla Valpolicella alla Lessinia dei Cimbri” che condurrà vetture ed equipaggi nuovamente a Verona passando nuovamente Sant’Anna d’Alfaedo quindi Erbezzo, Bosco Chiesanuova, San Giorgio, Velo, San Mauro, Mezzane di Sotto, Montorio. Dalle 17.30 è previsto l’arrivo presso il locale A.M.E.N. sulle Torricelle per la seconda sosta della giornata. Dalle 19, scortate dalle moto della Polizia Municipale di Verona, le Ferrari torneranno nel salotto buono della città e saranno parcheggiate tra Piazza dei Signori, Cortile Mercato Vecchio e il Cortile del Tribunale con una spettacolare mostra statica serale, mentre gli equipaggi si intratterranno per la cena conclusiva alla Loggia di Fra Giocondo.

Anche quest'anno confermata l'iniziativa "Scatta la Rossa". Tra tutti coloro che pubblicheranno sui social contenuti fotografici taggando @rossaincontrailrosso sarà selezionato un fortunato vincitore che potrà fare un giro in serata su una delle Ferrari. «Si tratta di un appuntamento di grande impatto per Verona - ha commentato il Presidente dell’Automobile Club Verona Adriano Baso che non ha potuto essere presente per impegni istituzionali al Gran Premio Formula 1 di Monza - che in questi anni ha raccolto commenti, entusiasmi con sempre maggiore successo. L’evento è stato replicato in diverse formule anche in altre parte d’Italia, ma possiamo vantare di averne avuto intuizione per primi. Si tratterà di un momento che, a pochi giorni dal Gran Premio di Monza, permetterà di vivere da vicino la grande passione per la Ferrari unendola con l’eccellenza vitivinicola del nostro territorio. Due fiori all’occhiello italiani che regaleranno sicuramente un grande spettacolo».

«Settima edizione che torna nelle location del 2016 - ha aggiunto il Direttore dell'Automobile Club Verona Riccardo Cuomo - con Piazza Bra e Piazza dei Signori. Quest'anno saremo ospiti della Casa Vinicola Sartori che ospita l'evento, abbinato alla tradizione vitivinicola veronese. Avremo oltre 50 vetture nell'elenco iscritti con una scorta motociclistica di ben 12 mezzi. Il percorso è molto bello, sia in città che in provincia, disegnato con cura tra Verona, Valpolicella e Lessinia».

«L'Automobile Club Verona è oramai di casa - ha concluso l'Assessore Ferrari - Ritengo che questo tipo di eventi che uniscono eccellenze garantiscano visibilità e promozione del territorio e di Verona. Si tratta di una manifetazione che ha grandi potenzialità di crescita per il futuro e da parte nostra massimo supporto agli organizzatori».

La Rossa incontra il Rosso - Ferrari in piazza Bra a Verona / foto ufficio stampa Automobile Club Verona