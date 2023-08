Gardaland Stars Night, musica e divertimento per salutare l'estate

Se l’estate sta volgendo al termine, a Gardaland il divertimento continua a essere la priorità e, per mantenere alto il livello della serotonina, il parco divertimenti ha programmato per il 9 settembre Gardaland Stars Night, un Capodanno d’estate in grandissimo stile.

Stars Night chiuderà in bellezza la stagione estiva in un tripudio di musica, luci, effetti speciali e fuochi d’artificio e farà del parco una location ancora più emozionante e suggestiva da vivere fino all'1 di notte. Un’immersione totalizzante in un futuristico mondo, così Gardaland ed i suoi ospiti saluteranno la più bella stagione dell’anno con un ritmo ed un sound davvero elettrizzante. Come tutte le più grandi feste epiche ci saranno ospiti straordinari come i Planet Funk gruppo musicale made in Italy con oltre 20 anni di carriera internazionale alle spalle. Durante tutta la serata si alterneranno alla consolle anche ALEX GAUDINO, MARCO CARPENTIERI, CAT POULAIN, TEO MANDRELLI, NIQI e tanti altri ospiti d'eccezione che faranno ballare e cantare il pubblico per una serata in uno scenario unico, arricchito da performer luminosi e spettacolari coreografie di droni. La serata si concluderà con scintillanti fuochi di artificio per una notte tutta da ricordare.

Gardaland Stars Night promette di essere un appuntamento imperdibile all’insegna della magia dove anche il pubblico sarà parte integrante dello spettacolo grazie alle barre neon luminose che verranno distribuite a tutti gli spettatori. Tanti, quindi, gli ingredienti: musica, divertimento, performance con ballerini dagli outfit sfavillanti e costumi luminosi con diverse coreografie aeree di ben 100 droni della durata indicativa di 3 minuti ciascuna, ad ogni ora dalle 21 a mezzanotte.

Sabato 9 settembre si potrà vivere una lunga giornata al parco a partire dalle 10 di mattina e fino all'1 di notte. E per finire in bellezza e prolungare il divertimento è possibile pernottare presso uno dei tre hotel del resort: Gardaland Hotel, Gardaland Adventure Hotel e Gardaland Magic Hotel.