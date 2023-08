Le note dei Queen al Teatro Romano di Verona nel segno della solidarietà

L’8 settembre 2023, a partire dalle 21.30, nella suggestiva cornice del Teatro Romano di Verona risuoneranno i brani dei Queen, con un Maestro d’eccezione che si esibirà nel segno della solidarietà per sostenere la lotta alla sclerosi multipla. Il Maestro Diego Basso porterà in scena il suo “Diego Basso Plays Queen”, ennesima tappa del tour dedicato alla storica band di Freddie Mercury che vedrà insieme a lui sul palco l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e le Voci di Art Voice Academy: Manolo Soldera, Barbara Lorenzato, Lorenzo Menegazzo, Claudia Ferronato, Anna Danieli Sonia Fontana Giuseppe Lopizzo. Ospite la voce lirica di Claudia Sasso soprano e special guest del concerto Stef Burns chitarrista di fama internazionale.

Tappa organizzata in piena sintonia con l’associazione veronese senza scopo di lucro Chiave di Solidarietà, che anche quest’anno si è attivata per organizzare un evento il cui ricavato sarà interamente devoluto alla costola veronese dell’AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) per la ricerca sulla sclerosi multipla e per il sostegno agli ammalati e alle loro famiglie.

Dopo il successo dello scorso anno al Summer Music di San Martino Buon Albergo, in cui si esibirono Roby Facchinetti e le tribute band Abba Dream e Pink Floyd Big One, l’associazione Chiave di Solidarietà ha rilanciato la sua gara di solidarietà a Verona, in una location mozzafiato come quella del Teatro Romano, con il Maestro Diego Basso Direttore che porta al Teatro Romano l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana da lui fondata nel 2004.

L'Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana è un progetto che ricalca le orme delle grandi orchestre che fino agli anni Settanta hanno interpretato non solo le colonne sonore cinematografiche, canzoni, spettacoli teatrali e musical, ma anche la colonna sonora della vita di ciascuno di noi.

Faranno rivivere le più grandi opere degli indimenticabili Queen. Musiche che il Maestro Basso ha arrangiato per orchestra e che sono state eseguite dal vivo nel corso di progetti ed eventi di alto livello. Tra i brani appositamente scelti per il concerto non mancheranno gli inni rock “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You”, “We Are the Champions”, “Barcelona”, le canzoni d’amore “Somebody to love” e “These are the day of our lives” e “The Show Must Go On”.

Il rapporto di Diego Basso con la musica del quartetto inglese risale fin dalla giovane età, prima come giovane fan e poi, nel corso della sua carriera musicale, come studioso ed estimatore dei brani scritti da Freddie Mercury e Brian May con cui ha anche co-prodotto un brano musicale. Dai maggiori teatri e piazze italiani all'appuntamento di New York del 19 agosto, il tour estivo del maestro e della sua orchestra ha aggiunto nel suo calendario una data speciale tutta dedicata alla solidarietà.

L’obiettivo: raccogliere fondi per l’Associazione italiana Sclerosi Multipla, per dare man forte alla ricerca ed aiutare in maniera concreta i familiari dei pazienti in cura nel territorio veronese. «Per noi è una sfida, riuscire a sconfiggere la sclerosi multipla e dare una mano a tutti quelli che ogni giorno combattono questa malattia. Ma per poter riuscire a vincere le nostre battaglie abbiamo bisogno dell’aiuto delle persone che parteciperanno agli eventi», afferma la presidente dell’associazione Chiave di Solidarietà, Giuliana Albi. «Ecco perché ogni anno organizziamo concerti con i più grandi maestri della musica italiana, per far sì che dalle note di una serata eccezionale possa venir fuori un nuovo impegno nella ricerca contro questa malattia e nel sostegno a chi tutti i giorni deve affrontarla».

Il concerto di Diego Basso al Teatro Romano di Verona è un evento a cura dell’associazione veronese Chiave di Solidarietà, il cui ricavato sarà interamente devoluto all’AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) di Verona per la ricerca sulla sclerosi multipla e per il sostegno agli ammalati e alle loro famiglie.

Le note dei Queen al Teatro Romano - Diego Basso e la sua Orchestra in concerto / Locandina Box Office 2023