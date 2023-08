Podestaria: Massimo Bubola e la sua band in concerto

Podestaria Live con Massimo Bubola e la sua band domenica 27agosto alle ore 15, presso il Rifugio Podestaria con ingresso gratuito. Sarà l'occasione per ascoltare il cantautore veronese in un percorso attraverso i suoi successi scritti in particolare per Fabrizio de André: Rimini, Andrea, etc., e Il cielo d Irlanda scritta per Fiorella Mannoia. Canzoni stupende in una cornice meravigliosa, tutto ad ingresso gratuito. Un concerto assolutamente da non perdere.