Al Bastione San Francesco torna l'Ecofestival

Torna l’EcoFestival! Dopo il successo della prima edizione, il circolo di Legambiente Verona torna nel suo luogo di rappresentanza sulle mura, il Bastione San Francesco, con l’evento più atteso dell’anno: l’EcoFestival 2023!

Ispirato ai modelli di FestAmbiente, l’EcoFestival di Verona mira a diventare uno dei più importanti eventi eco-culturali all’interno del panorama nazionale di Legambiente e non solo. Un appuntamento imperdibile per tutti coloro che condividono un profondo interesse per la sostenibilità ambientale e desiderano esplorare il lavoro di associazioni, imprese sociali e botteghe locali, che operano a Verona e nel suo territorio. Laboratori interattivi, conferenze tematiche, concerti serali e l’ambientalismo a tenere assieme un programma ricco di sottoeventi che durerà tutto il weekend da venerdì 8 a domenica 10 settembre.

Organizzato in collaborazione con il Circolo Arci Cañara, la seconda edizione dell’EcoFestival propone un format allargato rispetto lo scorso anno. Quest’anno, l’EcoFestival sarà ancora più ricco, con un maggior numero di ospiti e di eventi e un’area più estesa presso il Bastione San Francesco, luogo di inestimabile valore storico. Proprio il Bastione, restaurato con cura da Legambiente negli ultimi anni, sarà uno dei focus tematici di questa edizione dell’EcoFestival, che si allargherà anche nella piazza esterna, rivalorizzata dal lavoro volontario dei ragazzi e delle ragazze di Legambiente.

Laboratori per ragazzi e adulti durante il giorno: a cura di Biosphaera, Cooperativa Sociale Panta Rei, Recycle Lab, In Giro Leggendo, Faber Academy, Henry & Co, Save the Soil, e tanti altri.

Conferenze tematiche: mobilità sostenibile, consumo di suolo, cambiamenti climatici, apicoltura, alimentazione vegetale etica e sostenibile, le comunità energetiche rinnovabili, il clima di Verona, il Parco delle Mura.

Spettacolo teatrale sul clima di Verona, a cura di Meteo 4.

Visite guidate sulle Mura di Verona: domenica mattina.

Concerti serali: Atom Tanks (venerdì sera), Diplomatico e il Collettivo Ninco Nanco (sabato sera), DJ Set Ferrocromo (domenica sera)

Visita il sito per tutte le informazioni.