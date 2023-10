Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 13 al 15 ottobre 2023

Ancora un weekend ricchissimo di eventi interessanti a Verona e in provincia. Vediamo di seguito tutte le migliori iniziative in programma dal 13 al 15 ottobre 2023.

L'EVENTO TOP

Hostaria Verona

Dal 13 al 15 ottobre torna tra le vie e le piazze del centro storico "Hostaria Verona", il festival che coniuga l’enologia alla cultura, sposando ogni anno una causa sociale. Una vera e propria cittadella per intenditori e wine lovers dove alcune vie saranno ribattezzate per l’occasione, come la frequentatissima via Roma che per tre giorni diverrà "La via dei rossi di Toscana". Tra le novità 2023 le "chicche" incluse nel biglietto. Assieme ai classici token, ce ne saranno alcuni di speciali che daranno diritto a degustazioni guidate con l’oste, ad un piatto gastronomico da passeggio o a cicchetti gluten free.

MANIFESTAZIONI

Fiera del Gusto

Settima edizione della Fiera del Gusto, manifestazione che riunisce le pro Loco del territorio nella splendida cornice di Soave il 14 e 15 ottobre. Nei due giorni si potranno degustare le specialità enogastronomiche che caratterizzano ogni Pro Loco. Sono piatti che rispecchiano le tradizioni della gastronomia veronese, quali Polenta e musso, gli Gnocchi sbatui, i Bigoli con l’anitra, Polenta e lepre, il classico Lesso e pearà, le Lasagne al cinghiale, le Trippe, il Fegato alla contadina, il Risotto al tastasale, il Salame ai ferri e diverse proposte originali, come i Ri-bisi di Colognola ai Colli, i Maccheroncini ortica menta e pomodorini, il Risotto con le ciliegie e i dolci al mandorlato e alle mele.

Fiera della Polenta

Venticinquesima edizione della Fiera della Polenta, in programma a Vigasio da giovedì 12 ottobre fino a domenica 5 novembre. Aperta tutte le sere, sabato, domenica e festivi per l’intera giornata, proponendo spettacoli, teatro, musica, eventi ed intrattenimento tutti i giorni sempre ad ingresso libero.

Raduno nazionale di Bulldog inglesi

Sul lago di Garda è in arrivo il più grande raduno nazionale di Bulldog inglesi il 15 ottobre. Un’iniziativa gratuita aperta a tutti, per passare una giornata in compagnia di tanti esemplari di bulldog e appassionati cinofili. Sono attesi moltissimi esemplari da tutta Italia e da oltre i confini nazionali per una giornata che si preannuncia divertente e appassionante.

Arrosticini & Beer Festival

A Legnago da venerdì 13 a domenica 15 ottobre va in scena Arrosticini & Beer Festival: tre gustose giornate da non perdere nella centrale Piazza Garibaldi. Durante la giornata il pubblico potrà gustare specialità enogastronomiche, usufruire del servizio di bar e ristorante con birre selezionate e servizio da asporto e take away.

ArtVerona 2023

Valorizzare e promuovere il sistema dell’arte italiano con rinnovate sinergie e risorse, è l'obiettivo della diciottesima edizione di ArtVerona in programma dal 13 al 15 ottobre a Veronafiere. Con la direzione artistica di Stefano Raimondi, ArtVerona si conferma dunque l’evento di apertura del calendario autunnale delle fiere d’arte contemporanea e si pone come luogo di elezione per la valorizzazione del sistema dell’arte italiano.

Gardaland Magic Halloween

Da venerdì 6 ottobre fino al 5 novembre ritorna Gardaland Magic Halloween, l’appuntamento mostruosamente divertente di Gardaland Resort pensato in doppia versione: la prima con i Venerdì Da Paura, ogni venerdì dalle ore 17 alle 22, dedicata ai più temerari e la seconda, tutti i sabati e le domeniche, per le famiglie con bimbi di tutte le età.

Il labirinto delle zucche

A Bussolengo torna l'evento più colorato dell'autunno: giochi, animazioni, buon cibo e tantissime zucche, torna alla Flover Farm dal 30 settembre all'1 novembre "Il labirinto delle zucche". A soli cento metri dal Garden di Bussolengo vi attende uno spazio dedicato a tutta la famiglia dove, tutti i giorni, potrete trovare tante attività dedicate ad adulti e bambini.

Soffitte in Piazza

Per tutta l'estate e fino ad ottobre ritornano a Verona gli attesi mercatini dell’usato di "Soffitte in Piazza" edizione 2023, dove vendere, acquistare o barattare oggetti usati di modico valore come giocattoli, chincaglierie, libri, riviste, fumetti, dischi, cartoline, abiti vintage, borse, vecchi utensili e tanto altro.

Halloween al Movieland - The Hollywood Park

Fino al 31 ottobre Movieland - The Hollywood Park, il parco a tema cinematografico di Lazise che si trova nella splendida cornice del lago di Garda, sfida il coraggio di grandi e piccini con un mese di eventi e show da urlo. Mostri, streghe, fantasmi, scheletri, demoni, saranno pronti a far rivivere le atmosfere più macabre del mondo dei film a tutti i visitatori per un divertimento al cardiopalma.

MUSICA

Musicall

Il 14 ottobre torna un nuovo appuntamento del Salieri Exra: "Musicall". Al Teatro Salieri di Legnago si esibiranno infatti le voci del musical "Notre Dame de Paris" Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci, Graziano Gelatone, con l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, diretti dal Maestro Diego Basso.

Festival Balconscenico

La musica va in scena dai balconi. Strumenti musicali e tanta voglia di spettacolo sono pronti ad animare i sabato dal 23 settembre al 14 ottobre dalle ore 17.30 con una nuova edizione del Festival Balconscenico. Per quattro serate, giovani musicisti si esibiscono gratuitamente sui balconi dei palazzi del centro storico. Il tutto per promuovere la cultura e ravvivare le serate estive cittadine, con una formula innovativa in grado di rendere protagonisti i giovani artisti della città e la loro musica.

TEATRO

Le città invisibili

In scena venerdì 13 ottobre alle ore 21 presso il teatro Modus di Orti di Spagna il nuovo spettacolo di Modus Produzioni "Le città invisibili". Un adattamento del libro di Italo Calvino di Gherardo Coltri, con Michele Vigilante, musiche dal vivo di Marco Alborali e interventi di danza di Giulio Covallero.

La colonna infame

Venerdì 13 ottobre ore 21 al Teatro Laboratorio è di scena "La colonna infame" di Alessandro Manzoni con Teatro Invito. Dopo il lavoro "Il racconto dei promessi sposi" (Premio Eti), la compagnia è tornata più volte sull’opera di Alessandro Manzoni di cui quest’anno ricorrono i 150 anni dalla morte.

13 a tavola

Sabato 14 ottobre ore 21.15 presso il Teatro S.Teresa: "13 a tavola", di Marc Gilbert Sauvajon per la regia di Paola Spolaore. Frizzante commedia innescata dalla superstizione di una padrona di casa che si ritrova con tredici commensali alla cena da lei organizzata per la vigilia di Natale.

Circo Paolo Orfei

A Sona dal 13 ottobre al 12 novembre arriva l’internazionale kermesse circense, con artisti ed attrazioni provenienti dai cinque continenti, lo show del grande sogno africano del Circo Paolo Orfei.

VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

DogMan - «Film diretto da Luc Besson, racconta la storia di un ragazzo di nome Doug (Caleb Landry Jones), che nonostante la giovane età, ha avuto una vita dura e sofferente. Sin da bambino ha subito violenze e maltrattamenti da parte del patrigno, crescendo in compagnia degli unici amici che aveva, ovvero dei fedelissimi cani». Regia: Luc Besson.

«Film diretto da Luc Besson, racconta la storia di un ragazzo di nome Doug (Caleb Landry Jones), che nonostante la giovane età, ha avuto una vita dura e sofferente. Sin da bambino ha subito violenze e maltrattamenti da parte del patrigno, crescendo in compagnia degli unici amici che aveva, ovvero dei fedelissimi cani». Regia: Luc Besson. L'ultima volta che siamo stati bambini - «Film diretto da Claudio Bisio, è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Siamo nell'estate del 1943, quattro bambini, che nonostante i tempi duri che stanno vivendo, mantengono la loro voglia di scoprire il mondo giocando per strada. Sono molto diversi tra di loro, ma ancora non lo sanno». Regia: Claudio Bisio.

MOSTRE

CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA

"CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA", a cura di Patrizia Nuzzo, Curatrice Responsabile Collezione d’Arte Moderna e Contemporanea, si apre al pubblico dall 7 ottobre 2023 al 6 ottobre 2024 per offrire un nuovo viaggio esperienziale incentrato sull’elemento dell’aria, inteso nella duplice valenza di principio generativo o distruttivo. Un percorso che, dall’unico frammento dell’opera di Anassimene di Mileto (586 a.C. - 528 a.C.), trova il suo sviluppo per diventare mostra in occasione del terzo appuntamento dedicato al contemporaneo della GAM di Verona.

TOMORROWS - Notes on the future of the Earth

In un mondo che sempre più si interroga sugli effetti della globalizzazione, della crisi ambientale e, in generale, dell’impatto dell’uomo sul pianeta, quali sono gli scenari possibili o impossibili che ci aspettano? Il progetto "TOMORROWS – Notes on the future of the Earth", a cura di Jessica Bianchera e Marta Ferretti, mette in mostra dal 14 ottobre al 12 novembre 2023, negli spazi di Castel San Pietro a Verona, la riflessione di sei artisti contemporanei sul presente e sul futuro della Terra: Sophia Al Maria, Mo Kong, il collettivo SITESIZE, Jonas Staal, Natália Trejbalová e Driant Zeneli.

Giulio Paolini Et in Arcadia Ego

L’inedito progetto di Giulio Paolini dal titolo "Giulio Paolini Et in Arcadia Ego", realizzato alla Galleria d’Arte Moderna, a cura di Patrizia Nuzzo e Stefano Raimondi, è fra gli eventi più attesi nell’ambito dell’ampio calendario degli appuntamenti realizzati in occasione di ArtVerona 2023. Un progetto che vede insieme i Musei Civici – Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e ArtVerona, per un format appositamente studiato per gli spazi della GAM, che dal 15 ottobre 2023 al 3 marzo 2024, a Palazzo della Ragione, presenta al pubblico gli elementi chiave della ricerca dell’artista, in cui lavori inediti, concepiti per il museo veronese, dialogano con opere della collezione pubblica, come ‘L’apparizione della Vergine’ dello stesso Paolini, presente nella raccolta civica dal 2002.

Marcantonio Bentegodi. La città e il suo benefattore

Nella ricorrenza dei 150 anni dalla morte di Marcandonio Bentegodi, avvenuta nel 1873, è stato proposto quest’anno un ampio programma di appuntamenti. Fra questi, a partire dal 22 settembre, si terrà in diversi luoghi della città la mostra documentaria diffusa "Marcantonio Bentegodi. La città e il suo benefattore", promossa dal Comune di Verona e visitabile fino al 15 ottobre 2023.

The Space Between Us - Artists for Pride

Il progetto "The Space Between Us - Artists for Pride", visitabile a Verona dal 12 ottobre al 17 dicembre presso Spazio H83, nasce dalla collaborazione tra l'associazione di promozione sociale In Habitat e il collettivo artistico Artists for Pride. Si tratta della prima iniziativa congiunta, volta a sensibilizzare il pubblico su tematiche legate alla queer culture. Il nucleo concettuale della mostra ruota attorno al dialogo profondo tra le opere d'arte e il pubblico. L'ottica del gioco, della relazione con lo spazio e con "l’altro" sono l’essenza del progetto.

Lo stesso cielo, ogni notte

Kromya Art Gallery Verona presenta, dal 6 ottobre al 2 dicembre 2023, "Lo stesso cielo, ogni notte", prima personale di Luca Marignoni, a cura di Luca Massimo Barbero. La poetica di Luca Marignoni (Cles, Trento, 1989) si concentra sul tema del limite, inteso come orizzonte fra il visibile e l’invisibile, ma anche come opportunità per immaginare un altrove nel quale la mente possa espandersi senza barriere. Lavorando prevalentemente per sottrazione, l’artista evoca una profondità che va oltre la superficie stessa, dove ciò che sarebbe invisibile sotto il bagliore diretto dello sguardo vibra infine a fuoco.

Festival Internazionale di Fotografia "Grenze"

Dal 7 settembre al 30 ottobre si terrà la sesta edizione di Grenze Arsenali Fotografici, il festival internazionale di fotografia organizzato in collaborazione con l'assessorato alla cultura, turismo, spettacolo e rapporti con l'Unesco del Comune di Verona e l'Università Pontificia Iusve, che si tiene nel quartiere di Veronetta. La formula è quella collaudata negli anni: forte vocazione internazionale, presenza di artisti da tutto il mondo, mostre, formazione, laboratori, workshop e collaborazioni con le associazioni del territorio locale e nazionale.

"Memorie dal Futuro" al castello scaligero di Malcesine

Il maestoso scenario del Castello Scaligero di Malcesine, borgo medievale affacciato sulla sponda veronese del lago di Garda, recentemente entrato nella lista de "I Borghi più belli d'Italia", dal 22 aprile al 29 ottobre 2023 accoglie le sculture e le installazioni degli artisti Katja Loher (Zurigo, 1979) e Dario Tironi (Bergamo, 1980), accomunati da una ricerca orientata a tematiche ambientali.

Mostra fotografica Travel tales award 2022

Dall'11 settembre e fino al 30 novembre 2023 presso gli ambulatori della Casa di Salute Verona (ex UTAP) in via Bramante 15 a Verona, ritorna l’iniziativa di portare arte e bellezza negli ambienti dedicati alla cura. Negli spazi dello studio potrete ammirare le fotografie di viaggio del concorso: "TTA World Pics".

Ruggero Facchin espone alla Galleria Spazio 6

Le immagini hanno trasformato la nostra percezione di tempo e spazio, aprendo nuove sfide esistenziali che richiedono risposte non convenzionali. Ruggero Facchin, artista veronese, attraverso la sua arte, esplora questi aspetti della contemporaneità, mostrando nuovi modi di armonizzazione. Nella mostra visibile fino al 28 ottobre sono esposte quattro serie d'opere, realizzate tra il 2017 e il 2023. Queste serie interagiscono tra loro, condividendo lo stesso paradigma ma interpretandolo in modi unici, promuovendo un approccio vario e adattabile alla realtà.