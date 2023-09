A Verona torna il Festival Balconscenico: concerti sui balconi dei palazzi del centro storico

La musica va in scena dai balconi. Strumenti musicali e tanta voglia di spettacolo sono pronti ad animare i sabato dal 23 settembre al 14 ottobre dalle ore 17.30 con una nuova edizione del Festival Balconscenico. Per quattro serate, giovani musicisti si esibiscono gratuitamente sui balconi dei palazzi del centro storico. Il tutto per promuovere la cultura e ravvivare le serate estive cittadine, con una formula innovativa in grado di rendere protagonisti i giovani artisti della città e la loro musica.

Il programma prevede spettacoli: sabato 23 e sabato 30 settembre e sabato 7 e sabato 14 ottobre.

Sabato 23 settembre:

Via Leoni, 3(Lion’s Road)

Via Cappello, 2-4

Piazzetta XIV Novembre, 2

Corso Santa Anastasia,15

Via Arche Scaligere, 6

Piazza Bra, 2

Sabato 30 settembre:

Via Nizza, 5

Via Cappello, 2-4

Piazzetta XIV Novembre, 2

Corso Portoni Borsari,16

Corso Santa Anastasia, 15

Sabato 7 ottobre:

Via Leoni, 3

Via Cappello, 2-4

Piazzetta XIV Novembre, 2

Corso Santa Anastasia, 15

Via Arche Scaligere, 6

Sabato 14 ottobre:

Via Nizza, 5

Via Cappello, 2-4

Piazzetta XIV Novembre, 2

Corso Portoni Borsari, 16

Corso Santa Anastasia, 15

Locandina Balcoscenico 2023 via ufficio stampa Comune di Verona