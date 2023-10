Al Teatro Santa Teresa lo spettacolo "13 a tavola"

Sabato 14 ottobre ore 21.15 presso il Teatro S.Teresa: "13 A TAVOLA", di Marc Gilbert Sauvajon – Regia di Paola Spolaore.

Frizzante commedia innescata dalla superstizione di una padrona di casa che si ritrova con tredici commensali alla cena da lei organizzata per la vigilia di Natale. Tutte le strategiemesse abilmente in campo per pareggiare il numero sembrano fallire, ma la situazione diventa davvero incandescente con l'arrivo di una misteriosa straniera…