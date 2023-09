Ruggero Facchin espone alla Galleria Spazio 6

Le immagini hanno trasformato la nostra percezione di tempo e spazio, aprendo nuove sfide esistenziali che richiedono risposte non convenzionali. Ruggero Facchin, artista veronese, attraverso la sua arte, esplora questi aspetti della contemporaneità, mostrando nuovi modi di armonizzazione.

Nella mostra sono esposte quattro serie d'opere, realizzate tra il 2017 e il 2023. Queste serie interagiscono tra loro, condividendo lo stesso paradigma ma interpretandolo in modi unici, promuovendo un approccio vario e adattabile alla realtà. Nella serie “Sonno Lucido”, Facchin ritrae corpi levitanti in una dimensione straniante, sottolineando il confine tra ragione e irrazionalità, sonno e veglia.

Nella serie “Teste”, l'artista reinterpretando ritratti storici ci conduce in un'esplorazione dell'identità di figure celebri e personaggi di fantasia. Nella serie "Ossario", l'artista esplora l'identità ritraendo teschi dall'aspetto insolito e spesso trascurato. Nella serie "Best Kept Secret" Ruggero Facchin esplora un approccio inverso al disegno, cercando stimoli differenziati e coinvolgendo la natura circostante nel suo processo creativo.

Ruggero Facchin, nato a Verona nel 1974, ha frequentato l'Accademia di Belle Arti di Venezia e di Madrid, diplomandosi in pittura nel 1998. Si dedica a: pittura, disegno, incisione, monotipo, video e tecniche miste che uniscono: pittura, disegno, fotografia e collage digitale.