Al Teatro Modus lo spettacolo "Le città invisibili"

In scena venerdì 13 ottobre alle ore 21 presso il teatro Modus di Orti di Spagna il nuovo spettacolo di Modus Produzioni “Le città invisibili”. Un adattamento del libro di Italo Calvino di Gherardo Coltri, con Michele Vigilante, musiche dal vivo di Marco Alborali e interventi di danza di Giulio Covallero. Lo spettacolo è dedicato ad uno degli scrittori più poliedrici del Novecento: Italo Calvino nell’anno in cui ricorre il centenario dalla nascita (1923 – 2023).

Le città che Marco Polo descrive all’imperatore non trovano posto in nessun atlante. All’estraniamento geografico s’accompagna quello storico: non si sa a quale passato o presente o futuro appartengono queste città che si chiamano ognuna con un nome di donna. Non esiste una sequenzialità nella descrizione di queste città bensì viene a formarsi una rete “entro la quale si possono tracciare molteplici percorsi e ricavare conclusioni plurime e ramificate” – come descriveva lo stesso Calvino.

LE CITTA? INVISIBILI / Locandina ufficio stampa Teatro Modus