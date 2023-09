Casa di salute e di ...arte: mostra fotografica Travel tales award 2022

Dal giorno 11 settembre 2023 presso gli ambulatori della Casa di Salute Verona (ex UTAP) in Via Bramante 15 a Verona, ritorna l’iniziativa di portare arte e bellezza negli ambienti dedicati alla cura. Negli spazi dello studio potrete ammirare le fotografie di viaggio del concorso: “TTA World Pics”.

TTA (Travel Tales Award) è una grande iniziativa rivolta a fotografi professionisti ed appassionati che vogliano partecipare coi loro migliori portfolio e storie di viaggio ad un Premio dedicato di alto livello. Nella nostra esposizione “TTA World Pics” si potranno ammirare le 40 fotografie selezionate nel 2022 tra le oltre 2500 arrivate e collegate alla sezione del concorso su Instagram.

Dopo la prima esposizione a Colorno (PR) nel 2022 la mostra proseguirà anche a Verona nella sala di attesa del nostro studio medico. Visto le dimensioni delle opere e per offrire una fruibilità maggiore è stato deciso di alternare le 40 opere, tenendone 20 in mostra nel primo periodo e altre 20 nel periodo successivo.

Gli autori che esporranno sono 27: Luigi Alloni, Giuseppe Bartuccio, Alessandra Bearzatto, Anna Rita Carrisi, Silvia Casali, Samuele Dall’Asta, Prashina Figuereido, Paola Fusani, Michel Guillaume, Ahamed Jaman Jehad, Usama Khan, Edmund Kurenia, Luca Maiorano, Roberto Malagoli, Alessandro Malaguti, Milena Masini, Francesco Munaro, Lara Ongaro, Barbara Orienti, Marco Parenti, Pia Parolin, Laura Pierangeli, Francesca Romana Semerano, Ettore Simonetti, Roberta Vagliani, Svetlin Yosifov.