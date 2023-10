"Musicall". Le voci di Notre Dame De Paris al Teatro Salieri di Legnago

Dopo il grande successo di LUCIO IN ORCHESTRA e della serata OMAGGIO A ENNIO MORRICONE, il 14 ottobre alle 21.15 torna un nuovo appuntamento del SALIERI EXTRA: “MUSICALL”. Al Teatro Salieri di Legnago (Verona) si esibiranno le voci del musical “Notre Dame de Paris” Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci, Graziano Gelatone, con l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, diretti dal Maestro Diego Basso.

Le voci del musical “Notre Dame de Paris” sono conosciute in tutta Italia e nel mondo per le loro interpretazioni che da oltre vent’anni vengono applaudite nei più importanti palcoscenici. «In questo concerto avremo l’opportunità di ascoltare e vedere tre grandi artisti sul palco passare dal mondo del musical a quello del pop nazionale e internazionale con la stessa naturalezza con la quale si muovono sul palcoscenico di Notre Dame de Paris quando cantano e recitano - racconta il Maestro Diego Basso - Sarà una serata ricca di improvvisazione e di sorprese, in cui nessuno saprà di preciso cosa accadrà».

L'Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta dal Maestro Basso e i tre protagonisti della celebre opera firmata da Riccardo Cocciante, con “Musicall” porteranno in palcoscenico uno spettacolo che raccoglie i brani più conosciuti di Notre Dame de Paris e il meglio pop italiano e internazionale. Con la loro intesa artistica hanno già emozionato il pubblico del Teatro Rossetti di Trieste, del Marostica Summer Festival, del Festival Puccini di Torre del Lago e una affollatissima Piazza Giorgione a Castelfranco Veneto. “Musicall” arriva per la prima volta in provincia di Verona, al Teatro Salieri.

L'evento è promosso dal Comune di Legnago in collaborazione con il Salieri di Legnago ed è prodotto da AVA Sound Live Music.

Il Salieri Extra, con la direzione artistica del Maestro Diego Basso, prosegue il 29 ottobre 2023 alle ore 21 al Teatro Salieri di Legnago con il gruppo italiano Carovana Tabu' Feat Fabrizio Bosso con "MILES TO GO". "MILES TO GO" è un progetto del gruppo italiano "Carovana Tabù" in collaborazione con Fabrizio Bosso nato con l'obiettivo di portare al pubblico la musica di Miles Davis in nuova veste.

Il maestro Diego Basso - Musicall / foto ufficio stampa Ufficio Stampa Parole e Dintorni