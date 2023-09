A Vigasio torna la Fiera della Polenta

È in arrivo la 25esima edizione della Fiera della Polenta, in programma a Vigasio da giovedì 12 ottobre a domenica 5 novembre. Aperta tutte le sere, sabato, domenica e festivi per l’intera giornata, proponendo spettacoli, teatro, musica, eventi ed intrattenimento tutti i giorni sempre ad ingresso libero.

Tra le particolarità di questa 25esima edizione la valorizzazione dei grani antichi di mais, una tipologia autoctona, un prodotto strettamente legato al territorio di Vigasio in grado di esaltare il lavoro delle aziende agricole e di trasformazione.

Proprio per esaltare la polenta ed i possibili abbinamenti, vengono riproposte per questa edizione le cene a tema presso il ristorante interno. Sei serate, previa prenotazione (entro le ore 12 del giorno precedente al numero 349/5286457), in collaborazione con la Trattoria “Al Bersagliere” (lunedì 16 ottobre), il Ristorante “Al Calmiere” (lunedì 23 ottobre) l’“Osteria Verona Antica” (martedì 24 ottobre), serata enogastronomica con l’Associazione Macellai Veronesi (martedì 17 ottobre) e due serate a cura dell’Associazione Strada del Vino Soave (mercoledì 25 e lunedì 30 ottobre).

Da segnalare infine una novità dell’edizione 2023, ovvero due totem cassa automatica per interagire con la app, questo al fine di ordinare e pagare senza fare code alle casse.

Info: https://www.festadellapolenta.it/.

Piatto Polenta / foto ufficio stampa Fiera della polenta di Vigasio