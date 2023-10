Sul lago di Garda è in arrivo il più grande raduno nazionale di Bulldog inglesi

Una razza canina sempre più amata in Italia e all’estero per la sua dolcezza e la sua simpatia, tanto da far impazzire anche le star di tutto il mondo: dai campioni dello sport come Lewis Hamilton, Zlatan Ibrahimovic e David Beckham, ai personaggi del mondo dello spettacolo come Ozzy Osbourne, Adele e Ashton Kutcher, fino allo stesso governatore del Veneto Luca Zaia, sono sempre di più gli appassionati di bulldog inglesi: una razza canina diventata virale sui social con quasi 11 milioni di post dedicati all’hashtag #englishbulldog su Instagram e oltre 6 miliardi di view su TikTok.

Per raccogliere le migliaia di bulldog-lover italiani è nato il CABI – Club Amatori Bulldog Inglese, il gruppo fondato su Facebook nel 2014 dall’appassionato giornalista Matteo Gavioli che riunisce gli amanti dei “bulli” e che conta ben 23.000 membri. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 15 ottobre alle 12.00 per chi ha prenotato il pranzo e alle 14.00 per tutti gli altri partecipanti all’interno degli ampi spazi offerti dal Residence Villa Rosa in via della Pace 7 a Garda (VR) con la 27° edizione del #BulldogDay, una manifestazione gratuita aperta ad appassionati e curiosi pensata per conoscersi, divertirsi e vivere insieme un’indimenticabile giornata con centinaia di simpatici e giocosi bulldog inglesi. Un evento, patrocinato dalla Regione del Veneto e dal Comune di Garda, reso possibile grazie alla preziosa collaborazione della famiglia Bertamè, gestrice di Residence Villa Rosa, che ha permesso agli organizzatori di dare vita al mega-raduno in un ampio spazio dedicato e accogliere una miriade di bulli e appassionati che potranno giocare e divertirsi in libertà.

«Siamo una struttura pet-friendly fin dalla nostra apertura nel 1966, oltre che grandi amanti dei bulldog inglesi: a dimostrazione di ciò Achille, il nostro terzo esemplare di questa stupenda razza canina, sarà il "dog bull receptionist peli al vento" del Residence, nonché la mascotte per tutti i partecipanti e i nostri clienti», ha commentato Paolo Bertamè, proprietario del Residence Villa Rosa.

L’evento sarà anche l’occasione per raccogliere fondi a favore dei bulli meno fortunati di cui si prende cura l’EBRI – English Bulldog Rescue Italia, associazione che, da anni, si occupa degli affidamenti dei bulldog inglesi abbandonati o che hanno bisogno di particolari attenzioni o cure veterinarie. Naturalmente saranno presenti anche degli esperti veterinari per vegliare sulla salute dei “bulli”: in questo caso il riferimento sarà il dott. Ugo Riccò della Clinica Veterinaria Riccò con sede a San Giacomo Po di Bagnolo San Vito (MN), esperto della razza, che terrà anche un momento di divulgazione sulla loro cura e risponderà alle curiosità dei presenti.

Ma non è tutto. Durante l’evento verranno proposte anche delle divertenti e didattiche attività cinofile da vivere con gli amici a quattro zampe: dagli esperti del centro Malibull Cino Club ASD di Desenzano del Garda (BS), che allieteranno il pomeriggio dei partecipanti con prove “atletiche” e di “velocità” dei bulli nelle specialità di Rally-Obedience, K9 Cross Training e Hoopers, alle divertenti attività acquatiche organizzate nella grande piscina del residence dagli esperti di Green Dog Club, il primo lago interamente dedicato ai nostri amici a 4 zampe di Zibido San Giacomo (MI), tra cui l’approccio all’acqua, il nuoto insieme al cane e il Sup Dog con la tavola da surf, dalla possibilità di ottenere una consulenza personalizzata di base sull’educazione dei bulldog inglesi dall’educatrice cinofila CSEN Irene De Ninno, all’opportunità d’immortalare la giornata con un ritratto del proprio amico a quattro zampe grazie al coinvolgimento di Melissa Truncellito, ritrattista di bulldog inglesi, fino alla simpatica sfilata sul red carpet “bulloso” a cura di Bullfit Fashion, all’esposizione degli indumenti e degli accessori glamour e “tailored for pets” di Shiko-Me e dei prodotti BullCare pensati appositamente per la cura e il benessere dei “bulli”.

Sono attesi moltissimi esemplari da tutta Italia e da oltre i confini nazionali per una giornata che si preannuncia divertente e appassionante. Per iscriversi basta entrare a far parte del gruppo CABI su Facebook tramite il link facebook.com/groups/clubamatoribulldoginglese e cliccare “parteciperò” all’interno dell’evento ufficiale consultabile al link facebook.com/events/305822961782060.

Un’iniziativa gratuita aperta a tutti, per passare una giornata in compagnia di tanti esemplari di bulldog e appassionati cinofili. In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata a data da destinarsi.