Per i 150 anni dalla scomparsa di Marcantonio Bentegodi tre mostre celebrano l'illustre benefattore veronese

Nella ricorrenza dei 150 anni dalla morte di Marcandonio Bentegodi, avvenuta nel 1873, è stato proposto quest’anno un ampio programma di appuntamenti. Fra questi, a partire dal 22 settembre, si terrà in diversi luoghi della città la mostra documentaria diffusa “Marcantonio Bentegodi. La città e il suo benefattore”, promossa dal Comune di Verona in collaborazione con la Commissione per le onoranze nei Pantheon “Ingenio Claris” e “Beneficis in Patriam” del Cimitero monumentale.

Programma esposizioni

Venerdì 22 settembre inaugurazione alle 16.30, nell’Atrio di Palazzo Barbieri, piazza Bra 1, della mostra a cura dell' Archivio Generale del Comune di Verona che racconta quanto l’Amministrazione abbia realizzato nel corso dei decenni grazie all’importante e tuttora redditizio lascito testamentario di Marcantonio Bentegodi per la formazione scolastica e sportiva dei giovani veronesi. L’esposizione è aperta con ingresso libero da lunedì a sabato dalle 9 alle 17 e la domenica dalle 9 alle 13.

Informazioni https://archivio. comune.verona.it/nqcontent. cfm?a_id=43011

Percorso di visita - Una prima sezione è dedicata alla sua vita privata e pubblica: preziosi registri ottocenteschi, fotografie, delibere di Consiglio comunale e carteggi raccontano le vicende familiari di cui fu protagonista nella sua casa di via Leoncino 5, tuttora abitata, e dei primi provvedimenti che vennero presi dopo la sua morte per rispettarne le ultime volontà, istituendo la fondazione a suo nome che opera ancora oggi nel campo dello sport.

Segue poi la raccolta di progetti, scritti e fotografie degli stadi di Verona a lui intitolati: il vecchio stadium che si trovava nell’odierna piazza Cittadella e l’attuale stadio del quartiere Borgo Milano. All’esposizione dei documenti si aggiunge anche quella dei modelli 3D dei due edifici realizzati dall’architetto e studioso Leonardo Milazzo sulla base dei progetti esposti. Completa questa seconda parte la documentazione sulla costruzione dell'ippodromo comunale nel quartiere di Borgo Roma che venne utilizzato anche come campo sportivo dal 1927.

Infine, sono esposti i progetti architettonici delle scuole nate per volontà di Bentegodi stesso: l’asilo d’infanzia e l’istituto tecnico agrario che porta il suo nome ancora oggi. L’intera mostra è corredata da un’audio-guida che condurrà il pubblico passo passo lungo tutto il percorso espositivo e che permetterà di approfondire il tema di ciascuna teca espositiva.

Sabato 23 settembre, a partire dalle 10.30, aperta al pubblico con ingresso libero all’Archivio di Stato di Verona, in via Santa Teresa 12, l’esposizione di una ventina di documenti suddivisi in cinque sezioni: Le ultime volontà di Marcantonio Bentegodi; Marcantonio e la famiglia Bentegodi; Il patrimonio familiare; Marcantonio Bentegodi e la Lega d’insegnamento; Marcantonio Bentegodi nelle istituzioni veronesi. L’esposizione sarà accessibile il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 15.30, il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 16.30, il sabato dalle 9 alle 14.

Mostra - Il testamento ed i codicilli di Marcantonio Bentegodi aprono l’esposizione, che prosegue con documentazione attinente all’uomo e alle relazioni familiari. Un focus specifico è proposto sul legame tra Bentegodi e la Lega di insegnamento, del cui comitato direttivo fu membro, ed alla quale assegnò il legato di 30.000 lire. L’ultima sezione ricorda l’attività pubblica di Bentegodi, quale Consigliere comunale nella prima tornata elettorale di Verona italiana, quale membro del Consiglio di Ricognizione della Guardia nazionale e della Commissione civica degli studi.

Anche questa mostra è corredata da un’audio-guida che condurrà il pubblico lungo tutto il percorso espositivo e che permetterà di approfondire il tema di ciascuna teca. Informazioni sul sito https:// archiviodistatoverona.cultura. gov.it/?page_id=3330.

Venerdì 29 settembre, alle 17, alla Società Letteraria di Verona in piazzetta Scalette Rubiani 1, aperta al pubblico con ingresso libero di una mostra dedicata all’esposizione di 15 documenti che attestano l’attività di Consigliere Bibliotecario ricoperta da Marcantonio Bentegodi, il lascito testamentario dei libri alla Società Letteraria e le attività da questa intraprese per l’esumazione della salma al fine di ricavarne un calco. La mostra sarà visibile da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30.

Informazioni e contatti

Le tre esposizioni, visibili al pubblico fino al 15 ottobre, sono presentate nella mappa intitolata “Marcantonio Bentegodi. La città e il suo benefattore”, dedicata ai luoghi legati alla figura del filantropo, con la presentazione del percorso delle mostre, i contenuti e le informazioni per la visita. La mappa sarà disponibile nelle tre sedi espositive, e scaricabile al link: https://www.comune. verona.it/nqcontent.cfm?a_id= 87935.

È inoltre disponibile un audio-tour digitale, realizzato con l’app per smartphone izi.travel, che presenta un percorso urbano nei luoghi legati a Bentegodi, scaricabile al link: https://izi.travel/it/ e16f-150-marcantonio- bentegodi-la-citta-e-il-suo- benefattore/it. Tutte le iniziative in programma sono consultabili sul sito del Comune di Verona al link 150bentegodi.comune. verona.it.

Mostra Marcantonio Bentegodi / foto ufficio stampa Comune di Verona