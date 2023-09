A Legnago arriva l'Arrosticini & Beer Festival

Salutiamo l'estate con un ultimo appuntamento enogastronomico all'aperto nel cuore di Legnago: da venerdì 13 a domenica 15 ottobre 2023 in scena "Arrosticini & Beer Festival", per tre gustose giornate da non perdere nella centrale Piazza Garibaldi!

La festa inizierà venerdì 13 alle ore 18, mentre sabato 14 e domenica 15 già alle 11 (con orario continuato per pranzo e cena). L’ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione telefonica data l'elevata disponibilità di tavoli e coperti. Consigliamo comunque di arrivare presto e di approfittare anche degli orari del pranzo!

Durante la giornata il pubblico potrà gustare specialità enogastronomiche, usufruire del servizio di bar e ristorante (con birre selezionate e servizio da asporto e take away), o discutere nell’area relax con tavoli. Secondo la nostra filosofia gusto e divertimento sono simboli della vita stessa, inscindibilmente legati al piacere dei sensi più nobili, all'aggregazione e alla socialità. Entrambi sono in continua evoluzione, legandosi alla ricerca, alla sperimentazione, al mutare dei tempi, fondendo culture e orizzonti.

Potete trovarci presso Piazza Giuseppe Garibaldi, Legnago (VR). Di seguito il link a Google Maps con le indicazioni: https://bit.ly/Legnago_GMaps. Con il Patrocinio del Comune di Legnago: un evento organizzato da ViviLegnago OfficialPage in collaborazione con Italia on The Road - Cibo Da Strada (Powered by Via Audio > https://www.viaaudio.it/street-food/).

Arrosticini & Beer Festival - Legnago / foto ufficio stampa Arrosticini & Beer Festival