Cosa fare a Verona e in provincia durante il weekend dal 21 al 23 aprile 2023

Tanti gli appuntamenti da non perdere a Verona e in provincia durante questo weekend. Di seguito vediamo tutte le iniziative più interessanti in programma dal 21 al 23 aprile.

L'EVENTO TOP

Antica Fiera di San Marco

L’Antica Fiera di San Marco ritorna dal 22 al 25 aprile, e lo fa anche quest’anno con un ricco calendario di eventi ed appuntamenti per animare ed allietare il centro storico di San Bonifacio e non solo. Piazza Costituzione sara? un punto fondamentale della Fiera. Li? verra? allestito il palco centrale, con spettacoli tutte le sere.

MANIFESTAZIONI

Una domenica a Santa Lucia e Golosine

A Verona ultima domenica dedicata alla sostenibilità in quarta circoscrizione con un pacchetto di proposte sempre più ampio e organizzato. I quartieri diventeranno una sorta di percorsi tematici, con le attività culturali concentrate in un rione e quelle sportive o didattiche in altri. L’appuntamento è per domenica 23 aprile nei quartieri di Santa Lucia e Golosine.

Holi on tour - il festival dei colori

L’Holi on tour - il festival dei colori, simbolo di gioia, amore e divertimento genuino che in otto anni di vita ha conquistato oltre mezzo milione di holi lovers in tutta Italia collezionando sold out ad ogni tappa tra spiagge, parchi e città. La prima tappa dell’Holi Summer Tour 2023, targata "Welcome to the land of colors", è domenica 23 aprile al Parco dei Tigli di San Bonifacio.

FestiVal del Gioco da Tavolo

Sabato 22 e domenica 23 aprile FestiVal del Gioco da Tavolo, manifestazione ad ingresso libero e gratuito promossa a Dolcè. Ricco e trasversale in programma di tornei, giochi, laboratori, conferenze, spettacoli e divertimento assicurato per tutte le età.

Soffitte in piazza

Ritornano a Verona gli attesi mercatini dell’usato di "Soffitte in Piazza" edizione 2023, dove vendere, acquistare o barattare oggetti usati di modico valore come giocattoli, chincaglierie, libri, riviste, fumetti, dischi, cartoline, abiti vintage, borse, vecchi utensili e tanto altro.

Sagra di San Marco evangelista

AVerona torna la Sagra di San Marco evangelista. Festa Patronale della Parrocchia di San Marco Ev. in Borgo Venezia. Dal 21 al 25 aprile tutte le sere dalle ore 19, stand gastronomici e buona musica per passare delle piacevoli serate in un ambiente familiare e accogliente.

Festa dei Fiori

Sabato 22 aprile un pomeriggio di giochi, contenuti e attività per tutte e tutti. La Festa dei Fiori in Borgo Nuovo a Verona è un'occasione per stare insieme, divertirsi e rendere più belli gli spazi verdi del quartiere.

WeFood

Nel weekend del 22 e 23 aprile, anche nella provincia veronese si torneranno a visitare le "Fabbriche del Gusto" con l’edizione primaverile 2023 di WeFood, nella quale saranno protagoniste proprio le aziende di eccellenza dell’enogastronomia italiana.

Festa della Terra

Nuova Acropoli Verona organizza, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, un evento al Parco Santa Teresa sabato 22 aprile dalle 11 alle 18. In occasione della "Giornata Mondiale della Terra", Nuova Acropoli Verona con associazioni e cooperative della rete del parco e con il contributo della V circoscrizione del Comune di Verona, organizza la seconda "Festa della Terra" al Parco Santa Teresa.

MUSICA

Woodstock rewind , generations for the planet

Appuntamento in un luogo magico e segreto di Verona, il bastione di San Zeno, per rivivere le emozioni di Woodstock con i brani più celebri dello storico concerto suonati live da una band d’eccezione, con una cornice teatrale che metterà una di fronte all’altra due generazioni battagliere per il pianeta, capitanate dagli attori Lorenzo Bassotto e Jessica Grossule. L’evento targato Fucina Machiavelli chiuderà la settimana di "Climact!" domenica 23 aprile.

Al Teatro Ristori il Fabrizio Bosso Quartet

Venerdì 21 aprile il penultimo, attesissimo appuntamento della Rassegna Jazz 2022/2023 del Teatro Ristori di Verona con il Quartetto di Fabrizio Bosso per il suo nuovo progetto “We Wonder”, omaggio al grande maestro, Stevie Wonder, genio della musica pop e black soul.

Gli SmogMagica al Teatro David

Appuntamento, venerdì 21 aprile presso il Teatro David, a Cadidavid (Verona) per un entusiasmante concerto tributo a Le Orme e PFM.

Sesto concerto di Fondazione Arena al Filarmonico

Il concerto di questo fine settimana al Teatro Filarmonico di Verona presenta, con organico imponente, un viaggio negli stili compositivi del bavarese Richard Strauss (1864-1948): figlio del primo corno dell’Orchestra del Teatro di Corte di Monaco, fu enfant prodige, pianista, compositore, direttore, massimo autore di poemi sinfonici a fine ‘800, quindi massimo operista della prima metà del ‘900, forse unico vero “rivale” di Puccini.

Adrea Mirò live

Sabato 22 aprile nella sede di Pensiero Visibile a Verona, secondo appuntamento di "Nascon da sole solo come sogni”, la rassegna dedicata al mondo delle canzoni prodotta da Osteria futurista. Protagonista della serata Andrea Mirò, cantautrice, polistrumentista, produttrice e direttore d’orchestra, otto dischi all'attivo che ha di recente pubblicato il doppio cd "Camere con vista" che raccoglie il meglio di venti anni della sua produzione artistica.

Musica live alle Cantine de l'Arena

Venerdì 21 aprile alle ore 22 Nicola Cipriani & Brad Myrick "Silver Lining Tour 2023" (Jazz, World Music) - Tappa “obbligata” per il tour internazionale di Nicola Cipriani & Brad Myrick, duo di super chitarristi che dal 2018 rappresenta un sodalizio artistico unico tra Stati Uniti e Italia. “Silver Lining” è il loro nuovo album.

Domenica 23 aprile ore 19.30 Jerry Popolo Quartet "Soul Time!" (Jazz) - Il quartetto propone degli arrangiamenti originali delle più celebri composizioni di Bobby Timmons e Benny Golson, membri dell' "Art Blakey and the Jazz Messanger" di Art Blakey nel biennio 1958 e 1959, autori di classici immortali come Blues March, Along Come Betty, Stabelmates e Moanin che hanno contribuito a definire il "Blue Note sound".

TEATRO

Shakespeare Week

Il festival di cultura shakespeariana torna a Verona dal 20 al 23 aprile 2023. "Shakespeare Week" nasce nel 2015, per portare le opere di William Shakespeare sul palco della città di Verona, nelle strade, nei negozi, nelle piazze e in teatro. È la versione italiana, a cura di Casa Shakespeare, di Shakespeare Week, festival internazionale di cultura shakespeariana.

La Putana

Per gli aperitivi teatrali del Teatro Scientifico/Teatro Laboratorio torna in scena a Verona il 20 e 21 aprile allo Spazio Archivio TS/TL ore 18.30, l'atto unico scritto dallo psichiatra Vittorino Andreoli "La Putana", uno spettacolo di Isabella Caserta (anche interprete) e Francesco Laruffa.

La Rupe dei Re

La Compagnia veronese ABC (Attori Ballerini Cantanti) si esibirà sabato 22 aprile alle ore 21 nell’Auditorium della Gran Guardia, nel cuore di Verona, per presentare il suo celebre musical "La Rupe dei Re", ispirato al cartone Disney Il Re Leone. Lo spettacolo, adatto a bambini, adulti e famiglie, è il cavallo di battaglia della compagnia.

Rivalsalieri

Si inserisce nel percorso “Svisti di stagione” lo spettacolo prodotto da Modus con Orti Erranti Teatro "Rivalsalieri. La verità è nella musica", scritto ed interpretato da Andrea Castelletti per la regia di Laura Murari, venerdì 21 aprile ore 21 al Teatro Modus.

VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

Il sol dell'avvenire - «Il film è ambientato tra gli anni '50 e '70 nel mondo del circo e del cinema». Regia: Nanni Moretti.

«Il film è ambientato tra gli anni '50 e '70 nel mondo del circo e del cinema». Regia: Nanni Moretti. November - I cinque giorni dopo il Bataclan - «Uno sguardo ravvicinato all'operato delle forze dell'antiterrorismo francese nei cinque giorni che seguirono gli attacchi del 13 novembre del 2015 a Parigi, che causarono la morte di 130 persone». Regia: Cédric Jimenez.

«Uno sguardo ravvicinato all'operato delle forze dell'antiterrorismo francese nei cinque giorni che seguirono gli attacchi del 13 novembre del 2015 a Parigi, che causarono la morte di 130 persone». Regia: Cédric Jimenez. Cocainorso - «L'aereo di un narcotrafficante va in avaria e precipita in uno sperduto bosco del Kentucky. Qui, il suo carico di cocaina viene ritrovato e mangiato da un ignaro orso bruno selvatico, che impazzisce e si lancia contro il più vicino centro abitato». Regia: Elizabeth Banks, Jimmy Warden.

MOSTRE

Il mio Purgatorio. Dante profeta di speranza

Conduce nel "secondo regno" la mostra multimediale "Il mio Purgatorio. Dante profeta di speranza", visitabile dall'1 aprile al 31 maggio 2023 negli esclusivi spazi di Castel San Pietro, a Verona. L’imponente edificio ottocentesco che domina dall’alto la città, oggi proprietà di Fondazione Cariverona, ospita un evento tanto importante quanto originale: il viaggio di Dante Alighieri tra le sette balze della montagna del Purgatorio. Parole, video e suoni in un dialogo tra passato, presente e modernità che continua ad avere per protagoniste le giovani generazioni.

Piero Dorazio, la nuova pittura. Opere 1963-1968

La mostra dedicata al pittore italiano Piero Dorazio, fra i massimi rappresentanti dell'astrattismo europeo, è in programma a Verona dal 18 dicembre 2022 al 30 aprile 2023. Allestita negli spazi espositivi dalla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e della Galleria dello Scudo, l’esposizione, di carattere strettamente scientifico, è centrata su una selezione di oltre trenta dipinti provenienti dagli eredi dell’artista e da collezioni pubbliche e private.

Animali nel mondo antico

Dal 25 ottobre 2022 all'1 ottobre 2023 un nuovo percorso espositivo sull’importanza degli animali nella storia e nell’arte visibile al Museo Archeologico al Teatro Romano di Verona con l’esposizione "Animali nel mondo antico". In mostra per la prima volta, oltre alle raffigurazioni in metallo conservate al MATR, alcuni importanti ritrovamenti provenienti dalla Domus romana scoperta durante degli scavi nell’ex cinema Astra in via Oberdan. Esposti 130 oggetti di piccole dimensioni. Dagli animali nell’antico Egitto a quelli idealizzati nel mondo classico per il loro importante ruolo in ambito mitologico e religioso.

"Il respiro della natura/AQUA" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

È l’acqua, fonte di vita e al contempo elemento distruttivo e caotico, la protagonista della nuova esposizione contemporanea allestita alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti nello spazio "Contemporaneo Non-Stop. Il respiro della natura/AQUA" a cura di Patrizia Nuzzo. L’esposizione sarà visibile al pubblico dal 28 ottobre 2022 fino ad ottobre 2023.

Autodisporsi. Caso e volontà

Presso la galleria di Verona Studio la Città è visitabile dall'1 aprile fino all'1 giugno 2023 la mostra "Autodisporsi. Caso e volontà": una doppia personale con lavori inediti di Emil Lukas e Giorgio Vigna, accompagnata da un testo critico di Marco Meneguzzo.

Enclave

Dal 25 marzo al 29 aprile è visitabile presso LuogoArteContemporanea "ENCLAVE", mostra personale di Tao Han. LuogoArteContemporanea apre i battenti con la personale dell'artista cinese Tao Han, che ben rappresenta la propensione concettuale e creativa del nuovo spazio espositivo per la cultura e la sensibilità orientale.

Personale di Athos Faccincani alla Palazzina Storica

«Dipingere è avere la voglia di dare un’anima al luogo, di infondergli la gioia, la luce, il sole, i colori, perché debba parlare di sé a chi lo guarda esprimendo, attraverso la mia fantasia, la sua spiritualità», afferma il pittore arilicense. Ed è proprio del Lago di Garda, della sua Verona e dei luoghi più belli d’Italia che Athos Faccincani vuole cantare con la sua pittura. La personale, patrocinata dal Comune di Peschiera del Garda, resterà aperta fino all’11 giugno 2023.

Scalfire la Superficie

Si tiene dal 26 marzo al 30 giugno la prima mostra personale organizzata dall’associazione di promozione sociale In Habitat, presso il centro culturale Habitat Ottantatre. "Scalfire la Superficie" è un progetto espositivo che presenta sette lavori inediti dell’artista Max Mondini, realizzati appositamente per gli spazi espositivi di Habitat Ottantatre, curato da Edorado Durante, con la direzione artistica di In Habitat.