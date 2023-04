Il Teatro Scientifico mette in scena un atto unico scritto da Vittorino Andreoli

Per gli aperitivi teatrali del Teatro Scientifico / Teatro Laboratorio torna in scena a Verona il 20 e 21 aprile allo Spazio Archivio TS/TL ore 18.30, l'atto unico scritto dallo psichiatra Vittorino Andreoli "La Putana", uno spettacolo di Isabella Caserta (anche interprete) e Francesco Laruffa. Andreoli con il linguaggio scarno e diretto della quotidianità, non edulcorato, ironico e amaro, che squarcia il velo del perbenismo ipocrita sotto il quale l'uomo spesso ama nascondersi, ci conduce in un mondo dove ogni cosa è rappresentata per quello che è e all'estremo (sesso, sentimenti, violenza e passioni) per rivelarci le pulsioni dell'uomo, i suoi desideri più proibiti e segreti.

Teatro di parola che squarcia e scopre l'io recondito, che lo svela nella sua crudezza per cercare di capire il disagio, la malattia, la realtà. Confessioni tra il divertente e l'amaro di una donna che, con un linguaggio popolare e senza filtri, parla al pubblico della sua vita, dei suoi desideri e della cruda realtà del suo quotidiano. Con un passato di sofferenza che lei in qualche modo giustifica, accetta con pragmatica rassegnazione l'ineluttabilità del suo destino e del suo "mestiere" che racconta in modo schietto, sincero e con disinvoltura, celando l'amarezza che però in alcuni momenti emerge. Spaccato sociale che ci mostra un mondo che non è lontano come si potrebbe pensare, ma che spesso si preferisce non vedere o tenere nascosto. Coordinamento Jana Balkan - costumi Laboratorio Teatrale - tecnico Federico Caroli.

Maggiori informazioni sullo spettacolo e rassegna stampa sul sito www.teatroscientifico.com alla voce produzioni. Prenotazione obbligatoria inviando una mail a biglietteria@teatroscientifico.com. Biglietti euro 10 - persona con disabilità + accompagnatore euro 1 + 1.

Isabella Caserta / foto ufficio stampa Teatro Scientifico-Teatro Laboratorio