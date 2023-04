Seconda "Festa della Terra" a Verona

Nuova Acropoli Verona organizza - in occasione della Giornata Mondiale della Terra - un evento al Parco Santa Teresa sabato 22 aprile dalle 11 alle 18 In occasione della Giornata Mondiale della Terra, Nuova Acropoli Verona con associazioni e cooperative della rete del parco e con il contributo della V circoscrizione del Comune di Verona, organizza la seconda “Festa della Terra” al Parco Santa Teresa (Borgo Roma, Verona).

L’appuntamento a ingresso libero è per sabato 22 aprile dalle 11 alle 18. Durante la giornata sono previsti vari eventi: sarà esposta per tutto il giorno la mostra sulla biodiversità, 12 pannelli didattici che illustrano lo stato di salute del nostro pianeta e alcuni consigli pratici su come intervenire; alle 11 prenderà il via una pulizia ecologica del parco aperta ai bambini e agli adulti (ritrovo vicino alle giraffe). Sempre alle 11 ci saranno le danze popolari a cui tutti sono invitati a partecipare, le letture animate e i laboratori sul rispetto della Terra. Nel pomeriggio, alle 15 si concluderà la pulizia ecologica a cui seguiranno le letture animate con i laboratori per i più piccoli, i laboratori musicali e le danze popolari a cui tutti sono invitati a partecipare.

La giornata si concluderà alle 17.30 con la tradizionale danza della primavera, un intreccio di nastri colorati che sia di buon auspicio per l’avvenire. Al termine sarà offerto un aperitivo analcolico a tutti i partecipanti. Da moltissimi anni Nuova Acropoli è attenta al tema e si impegna costantemente nel miglioramento di aree verdi attraverso pulizie ecologiche e opere di riqualificazione. Obiettivo della festa è proprio quello di celebrare e riscoprire l’amore per il pianeta che ci ospita. La natura, la cosiddetta “Madre Terra” necessita di cura, attenzione, rispetto e gratitudine.

Per il 2023 Nuova Acropoli, con respiro internazionale, sceglie di unirsi al coro degli eventi per celebrare la Giornata Mondiale della Terra indetta dall’ONU, il 22 di Aprile, e lo fa nella maniera che la caratterizza, unendo Filosofia, Cultura e Volontariato: pensieri, parole e azioni rivolte a rendere il mondo un luogo migliore. Per informazioni, è possibile rivolgersi direttamente all’associazione dal lunedì al giovedì dalle 19 alle 21, presso la sede in via Merano 17 (borgo Roma - traversa di via Scuderlando) oppure contattandoci tramite sms, whatsapp, telegram al numero 380 7689599, tramite meta e instagram “un parco per tutti - parco santa teresa verona o scrivendoci su verona@nuovaacropoli.it o visitando www.parcosantateresa.it.