A Verona "Woodstock rewind , generations for the planet"

Prezzo 20 euro intero boomer&gen X (nati prima del 1980) 18 euro ridotto millennials (nati 1981-1996) 15 euro ridotto genZ (nati 1997-2012) gratis per nativi digitali gratis per persone con disabilità

Appuntamento in un luogo magico e segreto di Verona per rivivere le emozioni di Woodstock con i brani più celebri dello storico concerto suonati live da una band d’eccezione, con una cornice teatrale che metterà una di fronte all’altra due generazioni battagliere per il pianeta, capitanate dagli attori Lorenzo Bassotto e Jessica Grossule. L’evento targato Fucina Machiavelli chiuderà la settimana di Climact! Expo, che prevede più di 40 appuntamenti a tema ecologico, e sarà occasione per mettere in scena un dialogo tra generazioni, GEN Z e BOOMER, alla ricerca di un punto di incontro tra i vecchi e nuovi valori, priorità e punti di vista sull’uomo e sul pianeta.

Protagonista musicale una rock band d’eccezione con Giuditta Cestari alla batteria e voce, Jessica Grossule, voce, Stefano Soardo alla chitarra e voce, e Nicola Rossin al basso, accompagnerà gli spettatori in un viaggio nel tempo con brani per tutte le generazioni, dove a nomi come Janis Joplin, Creedence, Joan Baez si uniranno Simon and Garfunkel, Bob Dylan, Woody Guthrie e Rolling Stones.

La location sarà il suggestivo Bastione San Zeno, dove non tutti sanno che un gruppo di artisti, attraverso il progetto «Una nuova vita agli alberi», ha scolpito delle sculture uniche, utilizzando gli alberi caduti con la tempesta dell’agosto 2020 a Verona. Effetto visibile del cambiamento climatico che inizia ad impattare anche sulla nostra quotidianità, questo luogo è anche simbolo di rinascita e di dialogo tra uomo e natura.

Per rispettare la magia di questo luogo e rivivere il concerto di Woodstock come nel 1969, gli spettatori sono invitati a portare con sé coperte o seggioline da campeggio, per immergersi nella flower power music come novelli figli dei fiori. In caso di maltempo l’evento si terrà in Fucina Culturale Machiavelli, in via Madonna del Terraglio 10, Verona. I biglietti digitali sono acquistabili al link: https://www.fucinaculturalemachiavelli.com/prodotto/woodstock-rewind/.

Woodstock Rewind grafica / foto ufficio stampa Fucina Culturale Machiavelli