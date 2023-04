Alla Galleria Studio la Città la doppia personale di Emil Lukas e Giorgio Vigna "Autodisporsi. Caso e volontà"

Studio la Città inaugura sabato 1 aprile la mostra "Autodisporsi. Caso e volontà": una doppia personale con lavori inediti di Emil Lukas e Giorgio Vigna, accompagnata da un testo critico di Marco Meneguzzo.? Artisti in apparenza agli antipodi, soprattutto nell’utilizzo di tecniche differenti (gesso, materiali organici, inchiostro, tela, carta per Emil Lukas; vetro di Murano, rame, bronzo, per Giorgio Vigna) sono in realtà accomunati da un processo creativo comune. La selezione dei pezzi in mostra infatti, comprende sia lavori nuovissimi, realizzati nell’arco degli ultimi mesi ed esposti qui per la prima volta, che opere tratte da serie precedenti, nell’intento di evidenziare come l’armonia di caso e volontà sia da sempre il tratto distintivo di questi due artisti.

Marco Meneguzzo, spiega la genesi dell’esposizione e la scelta a lungo ponderata del titolo, all’interno dello scritto redatto per l’occasione: ?Sia Emil Lukas che Giorgio Vigna, per una parte del loro lavoro, utilizzano un processo di caso calcolato, in un certo senso per chiamare a collaborare all’opera le forze della fisica e della natura: per esempio, pensare alla forza di gravità come elemento costituente dell’opera – da cui il titolo “autodisporsi”, cioè come si dispongono da soli gli elementi in gioco grazie all’intervento della gravità […] Partendo da un’analisi storica delle correnti artistiche che, fin dalle neoavanguardie del dopoguerra, utilizzavano il caso, la randomizzazione, la programmazione casuale guidata come azioni provocatorie dettate da un periodo in cui l’arte contemporanea stava ancora lottando per la propria affermazione, Meneguzzo arriva ad analizzare il valore di questa prassi nell’arte di oggi. Nelle opere di Lukas e Vigna, rinunciare in parte al controllo sull’opera dimostra da un lato la consapevolezza di far parte di qualcosa di più grande, di un universo e una natura imprevedibili ma, al contempo, come questa imprevedibilità possa far sfociare una bellezza data da infinite combinazioni.

Emil Lukas

Le nuove opere realizzate per la mostra nascono sia dalla fisicità, che dalla tensione fisica applicata alla superficie e dalle proprietà fisiche della vernice che utilizzo. Voglio che la combinazione di questi elementi riveli gravità, orbita e posizione. Poiché una pozzanghera liquida si livellerà nel tempo, l'idea dell'orizzonte è importante in questi lavori. Allo stesso modo, vedere o cercare di cercare di comprendere la funzione della linea dell'orizzonte è uno dei modi principali in cui esperiamo la terra ogni giorno. Il mio augurio è che queste nuove opere ci aiutino a considerare il nostro posto nel mondo.

Giorgio Vigna

Le nuove opere sono una naturale evoluzione della mia ricerca. Dalle Cosmografie emergono metamorfiche creature tridimensionali, forme vive e mobili che si moltiplicano esplorando l’altrove come innumerevoli occhi protési sull’infinito. È la nuova serie titolata Morfemi creata con vetro di Murano attraverso la tecnica a lume. Le sfere ottenute sono disposte su steli di rame o emergono da sassi di bronzo ramato. Come sempre nel mio lavoro caso e volontà s’incontrano e si fondono trasformandosi l’uno nell’altra e viceversa, in un continuo generoso scambio, dove micro e macro, leggero e pesante, trasparenza e mistero invitano il visitatore a percorsi insoliti, proposti attraverso l’autenticità di una relazione profonda dell’essere umano come parte della natura immersa nel cosmo.

Informazioni e contatti

La mostra sarà visitabile fino al 1 giugno 2023 e sarà corredata da un catalogo di prossima pubblicazione.

Web: https://studiolacitta.it/.

5.Inst.view_Autodisporsi_@Studio la Citta?, ph.credits Michele Alberto Sereni / foto via ufficio stampa Studio La Citta?