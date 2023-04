"Una domenica a Santa Lucia e alle Golosine": tutti gli eventi in programma

A Verona ultima domenica dedicata alla sostenibilità in quarta circoscrizione con un pacchetto di proposte sempre più ampio e organizzato. I quartieri diventeranno una sorta di percorsi tematici, con le attività culturali concentrate in un rione e quelle sportive o didattiche in altri. L’appuntamento è per domenica 23 aprile nei quartieri di Santa Lucia e Golosine, dove le strade e le piazze chiuse al traffico diventeranno spazio da vivere per residenti e cittadini ma anche luogo per promuovere l’attività delle associazioni del territorio e l’economia di vicinato.

Il programma degli eventi

Quartiere Golosine - zona est

MUSICA E DANZA

Danze popolari e tradizionali

Animazione e coinvolgimento dei passanti in danze di varie tradizioni in Via Prina, 11 – 13 aps Gruppo di ricerca danze popolari , 15 - 18 Danze popolari nel mondo

Esibizione di danze orientali

Con il centro culturale buddista dello Sri Lanka 15.30 - 16 Via Prina

Musica popolare veronese e veneta

Esibizione musicale itinerante 15 - 19

ATTIVITÀ CULTURALI

Stand e punti informativi

Comitato di Verona Sud per parlare di ecologia e ambiente 9 - 18 Via Prina

Associazione Radio 2 Falchi club e Servizio di Protezione Civile 9 - 18 Via Bassa

Cittadinanza attiva con il gruppo informale Spazio di quartiere ABC 9 - 18 Via Prina

Sensibilizzazione sulla dipendenza alcolica

Attività a cura dell'associazione di volontariato Acat Verona Sud 14 - 19 Via Caccia

Cittadini attivi contro la crisi climatica

Attività a cura del movimento Extinction Rebellion 9 - 19 Via Prina

Conversazioni e musica

Salotto con l'associazione Pianeta Milk su tematiche culturali, sociali e della formazione

15 - 19 (Dj set a partire dalle ore 17) Via Prina

Marchiatura delle biciclette

A cura di Fiab Verona, presente anche con il proprio stand informativo.

È necessaria la registrazione entro le ore 12 di sabato 22 aprile al link: https://marchiatura. fiabverona.it, 10 - 18 Via Caccia

GIOCHI E ATTIVITÀ PER BAMBINI E RAGAZZI

Set fotografico e truccabimbi

Set fotografico con sagome e laboratorio truccabimbi 9 - 18 Via Caccia

Attività per famiglie

A cura di Noi Golosine Aps 9 - 18 Via Caccia

Giochi per bambini e ragazzi

Con il gruppo Scout Verona 24, 9 - 18 Via Prina

Giochiamo con il riciclo

A cura di Amia Verona 9 - 18 Via Caccia

Gioco dell'oca dei diritti dei bambini

A cura dell'associazione ProgettoMondo, 14.30 - 18 | Via Caccia

Laboratori per bambini

Attività sul riuso e il riciclo utilizzando la tecnologia. A cura di Verona Fab Lab, 15 - 18 Via Bassa

Quartieri Santa Lucia e Golosine - zona ovest

MUSICA E DANZA

Musica e laboratori per bambini

Musica live con Accademia 19 che propone:Laboratorio musicale per bambini "sing & play con il maestro Pietro" dalle 10.30 alle 11

Jam session dalle 14

9-19 | Via Valeggio

Istinti artistici

Esibizioni artisti di strada

10 - 17 | Pista ciclabile

Esibizione musicale live

Con le allieve e gli allievi della scuola di musica GMaj Lab

17 - 19 | Via Dora Baltea

Concerto di musica swing

Con la Excelsior Brass

17- 19 | Via Valeggio

ATTIVITÀ SPORTIVE PER GRANDI E PICCOLI

Minitorneo di pallavolo

Attività per bambini e adulti a cura dell'assoziazione sportiva PerVerona. In collaborazione con AMIA viene effettuata la raccolta dei tappi di plastica

9 - 12 | Via Rienza

Dimostrazione di Tai Chi

A cura di Auser Europa Unita

10 - 11.30 e 15 - 18.30 | Pista Ciclabile

Impara ad andare in bici

Percorsi di prova per biciclette e bici pedagogiche. A cura dell'asd Verona Bike Academy

9 - 19 | Via Rienza

Esibizioni di ginnastica artistica

Dimostrazione e prova delle attività a cura dell'asd Bruno Gaiga

9 - 18 | Piazza del Quadrato

Giochiamo a rugby

Attività ludico sportive per la promozione del touch rugby

10 - 18 | Via Novara

Guida un Go-kart

Attività a cura dell'asd Noi Sorgente. Iscrizioni in loco

9 - 18 | Via Nogara

Minibasket

Attività ludico-sportiva per bambini a cura di Buster Basket

10-12 e 15 - 17 | Via Monzambano

Angolo Fitness

Zumba e Ginnastica G.A.G. a cura di ACLI

9 - 18 | Via Monzambano

Dimostrazione di Parkour

Attività a cura dell' asd Parkour Verona

9 -19 | Teatro all'aperto di Via Monzambano

Giochiamo a Pallavolo

Con la Società amatori sportivi stadio

9 -19 | Via Rienza

INIZIATIVE CULTURALI

Stand e punti informativi

Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro | 9 - 18 | Via Dora Baltea

Guppo Verona di Amnesty International | 9 - 19 | Via Dora Baltea

Enpa Verona | 10 - 17 | Via Dora Baltea

Gruppo AVIS San Giovanni Evcangelista | 9 - 18 | Via Dora Baltea

La cooperativa sociale Comunità dei giovani espone i prodotti creati al centro diurno Caffé Bijoux | 10 - 18 | Pista ciclabile

Associazione di volontariato Tribù Animale | 9 - 19 | Pista ciclabile

Guardie Eco Zoofile OIPA - Nucleo Provinciale di Verona | 9 - 18 | Pista ciclabile

Conoscere il Parco Corte Pigno | 10-13 e 15.30 - 18 | Pista ciclabile

Intervento di urbanistica tattica

9 - 19 | Via Valeggio

Cittadinanza attiva

Gli Angeli del Bello ripristinano le panchine di Via Valeggio

Pulizia del quartiere

Con i volontari di Cittadinanza Attiva Verona 10 - 12 | Pista ciclabile

Poesie e musica live

con Luca Corradi 9 - 18 | Via Rienza

Le foto dei quartieri Santa Lucia e Golosine

Mostra fotografica a cura dell' aps Circolo Fotografico Veronese 9 - 18 | Pista Ciclabile

Esposizione di dipinti

Mostra delle opere di Cinzia Bresciani 9 - 18 | Pista Ciclabile

Laboratorio di gioielli

Realizzazione di monili e cerchietti a cura di Cristina Gotsch 9 - 18 | Via Rienza

Esposizione artistica

Mostra opere pittoriche eseguite su materiale reciclato da Claudio Lonardi

10 - 18 | Pista ciclabile

Prevenzione e promozione della salute

Attività a cura delle associazioni di volontariato AIVAA e AUSER 9 -18 | Pista ciclabile

Teatro e poesie

Gli attori Andrea de Manicor e Otello Bellamoli recitano brani tatrali e poesie. Iniziativa a cura dell'associazione culturale ViveVisioni - Ri-Ciack

11 - 12 e 14.30 - 15.30 | Teatro all'aperto di Via Monzambano

GIOCHI E ATTIVITÀ PER BAMBINI

Facciamo i colori con frutta e verdura!

Laboratorio d'arte per bambini a cura di Alessia Girardi 9 -12 Pista ciclabile

Laboratori per bambini ... e adulti

A cura dell'associazione Le fate ETS 10 - 17 | Via Dora Baltea

Giochi per bambini

Attività ricreative e truccabimbi a cura del Progetto Servizi famiglia aps

9-18 | Via Dora Baltea

Letture per bambini

Attività a cura di Chiara Raineri 16 - 18 | Teatro all'aperto di via Monzambano

Domenica sostenibile a Santa Lucia e Golosine / locandina Comune di Verona