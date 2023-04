A Verona torna la "Shakespeare Week"

Il festival di cultura shakespeariana torna a Verona dal 20 al 23 aprile 2023. "Shakespeare Week" nasce nel 2015, per portare le opere di William Shakespeare sul palco della città di Verona, nelle strade, nei negozi, nelle piazze e in teatro. È la versione italiana, a cura di Casa Shakespeare, di Shakespeare Week, festival internazionale di cultura shakespeariana. Con il Patrocinio di Provincia e Comune di Verona la "Shakespeare Week" italiana, si realizza ogni anno a Verona ad aprile per commemorare la nascita e morte del Bardo (23 aprile 1564, 23 aprile 1616), con eventi e iniziative in vari luoghi della città e presso il Teatro Satiro Off.

Il festival viene proposto da Casa Shakespeare nel mese di aprile grazie al sostegno della Fondazione Zanotto, in cui sono calendarizzati spettacoli e appuntamenti a tema Shakespeare adatti a giovani e adulti. Per il pubblico da giovedì 20 a domenica 23 aprile 2023. Per le scuole dal mercoledì 12 al venerdì 28 aprile 2023.

Il programma

La Shakespeare Week al Teatro Satiro Off:

Giovedì 20 ore 19.30: “Antonio e Cleopatra”, in prima assoluta. Nuova produzione di Casa Shakespeare. Regia di Solimano Pontarollo in scena con Sabrina Modenini. Adattamento di Andrea de Manincor.

Venerdì 21 ore 18.30: “Le Voci del teatro – Capitini e le interviste shakespeariane veronesi”, Claudio Capitini racconta gli incontri con i più grandi interpreti shakespeariani passati sulle rive dell’Adige.

Sabato 22 ore 21: “Musica delle ombre: HAMLET 1913”, di Hay Plumb con il commento musicale di Stefano Benini agli strumenti a fiato e Carlo Ceriani alle chitarre e percussioni.

La Shakespeare Week nella città:

Sabato 22 ore 17.30: “Shakespeare Walk” – Una passeggiata nella città con 37 stazioni che racconta tutte le opere del Bardo.

Domenica 23 ore 15.30: “Romeo&Juliet EXPERIENCE e SIM” – Tour itinerante per Verona con Romeo e Giulietta e una guida specializzata che termina con la visita allo Shakespeare Interactive Museum (SIM). SPECIALE: La Shakespeare Week per le scuole

Da mercoledì 12 al 28 aprile ore 9/11: “Romeo&Juliet WALK + Shakespeare Interactive Museum” – Tour itinerante per Verona con Romeo e Giulietta e una guida specializzata che termina con la visita allo Shakespeare Interactive Museum (SIM).

Mercoledì 26 aprile ore 19.30: “L’ultimo viaggio di William” saggio finale della Scuola di Teatro Giovani di Casa Shakespeare (testo di Andrea de Manincor, regia di Sabrina Modenini).

Giovedì 27 aprile dalle ore 14.30: “CASTING GIULIETTA E ROMEO RE LIFE” – La selezione tra gli studenti veronesi per la partecipazione al “Giulietta e Romeo Re Life”.

Venerdì 28 aprile ore 19.30: “The Strange case of William Shakespeare” – saggio finale della Fracastoro Shakespeare Company, diretta da Anna Benico – Casa Shakespeare – Erasmus +.

Tutte le informazioni sul sito: casashakespeare.it.