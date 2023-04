Small Festival ospita il live unplugged di Andrea Mirò

Sabato 22 aprile alle 21 nella sede di Pensiero Visibile, in via Milani 5d a Verona, secondo appuntamento di "Nascon da sole solo come sogni”, la rassegna dedicata al mondo delle canzoni prodotta da Osteria futurista. Protagonista della serata Andrea Mirò, cantautrice, polistrumentista, produttrice e direttore d’orchestra, otto dischi all'attivo che ha di recente pubblicato il doppio cd “Camere con vista” che raccoglie il meglio di venti anni della sua produzione artistica.

Parlare di canzoni è come entrare in una stanza densa di bellezza e uscirne rinati. E’ quello che succede negli incontri di "Nascon da sole solo come sogni”, durante i quali si parla di canzoni con artisti che condividono il loro modo di scrivere e assemblarle le parole con la musica e si esibiscono unplugged. Dopo Andrea Mirò, il 20 maggio appuntamento con Cordio, cantautore catanese scoperto da Ermal Meta.

Nel pomeriggio, negli studi di Osteria futurista ogni autore tiene un workshop dedicato alla scrittura, durante il quale è possibile dialogare con l'autrice/autore e far ascoltare il proprio lavoro. Per info e prenotazioni: scrivimi@osteriafuturista.it.

"Nascon da sole sono come sogni” fa parte di Small Festival, un festival grande fatto di piccoli eventi che riunisce in un unico cartellone le rassegne culturali e gli eventi ideati, prodotti e promossi in maniera indipendente dalle realtà che fanno parte dell'agenzia di comunicazione Pensiero visibile: Storie avvolgibili, Maieutica Dischi, Popper, Osteria futurista e Ipazia.

LOCANDINA Andrea Miro? / ufficio stampa Pensiero Visibile