Trekking di primavera in Valpolicella

Trekking ondulato ad anello di 7 km, adatto a tutti, per godere di un emozionante percorso immersi nella natura che esplode dei colori della primavera. Aurora vi illustrerà la storia dei luoghi, delle ville romane e rinascimentali e altre curiosità. Siamo nelle terre dell'Amarone e di Sandokan: Negrar.

Un sentiero che tocca contrade storiche e scorci paesaggistici spettacolari. Alberi in fiore, gemme sulle vigne, lavatoi, capitelli e case di pietra ci aspettano per quest'avventura in Valpolicella. Tra i partecipanti verranno estratti alcuni volumi dei romanzi di Emilio Salgari, il creatore di Sandokan e del Corsaro Nero.

Appuntamento il 22 aprile alle ore 15 davanti al parcheggio Eurospin di Via Massimo d'Azeglio a Negrar. Costo 10 euro Prenotazione obbligatoria per mail info@infoverona.it o whatsapp 339 8717091.