Alba in Lessinia: alla scoperta della fauna selvatica dell'altopiano

Accogliere una nuova giornata in quota, muoversi lentamente ed in silenzio alle prime luci del giorno per osservare gli ampi spazi settentrionali dell'altopiano della Lessinia, chiacchierando sulle presenze selvatiche che li abitano, sperando di poterli osservare nel loro ambiente naturale.

Sono previsti momenti di sosta e di osservazione del territorio nella speranza di poter effettuare alcuni avvistamenti dei selvatici. Cervi, volpi, camosci, lupi al termine delle attività notturne, il risveglio dell'avifauna saranno le presenze con cui, con un po' di fortuna, condivideremo questi momenti. L'escursione si effettuerà raggiunto il numero minimo di partecipanti. Numero di posti limitato.

RITROVO: ore 06.30, il luogo esatto verrà comunicato al momento dell'iscrizione

DISLIVELLO: 300-400m.

LUNGHEZZA: 6-8 km

DURATA: 3 ore

DIFFICOLTA': escursionistica facile/media

SPOSTAMENTO: con mezzo proprio

COSTO ESCURSIONE: 20 euro ADULTI, ragazzi 14-18 anni: 15 euro.

GUIDA CERTIFICATA:

Alberto Saddi, Guida Ambientale Escursionistica, regolarmente iscritta ed assicurata al Registro Italiano delle Guide Ambientali Escursionistiche (con il numero VE366) AIGAE;

Naturalista specializzato in Conservazione e Gestione del Patrimonio naturale;

Video/Fotografo naturalistico.

Professione svolta ai sensi della legge 4/2013.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.30 DEL GIORNO PRIMA (o fino ad esaurimento posti):

Telefonando al numero 379 2532965

Mandando una mail a info@vocidalbosco.com

Mandando un Whatsapp al numero 379 2532965 con scritto nome cognome e iscrizione all'evento.

con scritto nome cognome e iscrizione all'evento. NON È SUFFICIENTE IL PARTECIPERÒ o MI INTERESSA PER CONSIDERARE L'ISCRIZIONE COME CONFERMATA

MATERIALE OBBLIGATORIO:

- scarponcino o calzature da escursionismo con suola da trekking in buono stato

- pantaloni lunghi e abbigliamento a strati (ove possibile non di colori troppo accesi e sgargianti)

- vestiario adeguato alla sera (almeno un piumino leggero)

- acqua (o the caldo): almeno 1 litro

- qualche riserva alimentare (snack, frutta ecc)

- guanti e cappello

- pila o frontale per il rientro

- telo impermeabile su cui sedersi in fase di appostamento

MATERIALE CONSIGLIATO:

- calze e vestiti di ricambio in auto

- bastoncini telescopici da trekking

- binocolo

-macchina fotografica

CHI SONO: Alberto Saddi, Guida Ambientale Escursionistica, regolarmente iscritta ed assicurata al Registro Italiano delle Guide Ambientali Escursionistiche (con il numero VE366) AIGAE; Naturalista specializzato in Conservazione e Gestione del Patrimonio naturale; Video/Fotografo naturalistico. Professione svolta ai sensi della legge 4/2013.

Alba in Lessinia: alla scoperta della fauna selvatica dell'altopiano / Foto di Alberto Saddi